Enfin un portail web complet pour les caméras Google Nest !

Un portail web enfin plus complet pour les Google Nest Cam

Une gamme complète

Pour rappel, Google avait attendu fin 2022 pour enfin. Les caméras Google Nest Cam Battery, Nest Cam Wired, Nest Cam Floodlight Wired, Nest Doorbell Battery et Wired de première et seconde génération, Nest Cam Indoor/Outdoor et Nest Cam IQ Indoor et Outdoor étaient alors devenues compatibles avec le nouveau portail home.google.com Les possesseurs de ces appareils seront ravis d'apprendre que la firme a annoncé officiellement (seuls les flux en direct sont proposés actuellement),Attention, il faudra toutefois un abonnement Nest Aware à partir de 6 euros par mois pour en profiter.Google a présenté en août 2021, propose un champ de vision de 130°, la capacité de détecter les mouvements, les personnes, les animaux et les véhicules grâce au TPU (, à la manière de la puce que l'on retrouve au sein des PIxel 6), d'enregistrer une heure de vidéo sans connexion Wi-Fi, l'audio bidirectionnel, et un historique des vidéos de 3 heures (jusqu'à 60 jours via l'abonnement Nest Aware à partir de 6 euros par mois )., offrant un champ de vision à 145° au format 3:4, des enregistrements HD avec HDR, un historique des vidéos de 3 heures (extensible via l'abonnement Nest Aware), des enregistrement en cas de perte de la connexion Wi-Fi, l'audio bidirectionnel, et capable comme la caméra de détecter les mouvements, et de faire la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules grâce à la nouvelle puce.