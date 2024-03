Apple abandonnerait la compatibilité HomeKit pour les routeurs

Clap de fin pour les routeurs sécurisés via HomeKit

Une mise en place contraignante

Pour rappel, les routeurs sécurisés avec HomeKit devaient, selon Apple, permettre. Il est ainsi possible sur les quelques modèles compatibles de configurer au sein de l'application Maison le niveau de sécurité (entreniveau le plus strict bloquant les échanges sur le net et entre les appareils, y compris pour les mises à jour des firmwares,qui suit les recommandations des divers fournisseurs de périphériques et)offert par la compatibilité HomeKit pour les routeurs.En sus des peu de modèles compatibles en dehors de certains routeurs Eero et Linksys,Les utilisateurs de nombreux périphériques HomeKit devront ainsi supprimer l'ensemble des appareils gérés par l'application Maison afin de les réinitialiser et les réinstaller, ce qui peut s'avérer chronophage pour les systèmes les plus étoffés (de plus, ces fonctions sont désormais proposées par les constructeurs tiers, comme TP-Link ou Netgear).Selon plusieurs constructeurs qui se sont confiés à nos confrères d' Apple Insider . La page d'assistance officielle concernant la mise en place d'un routeur sécurisé avec HomeKIt reste toutefois accessible si vous disposez de l'un des rares modèles compatible.