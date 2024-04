Un robot tondeuse autonome très convaincant chez Dreame (installation sans câbles, ni bornes) !

Robot Tondeuse Dreame A1

Automatiser la tonte au maximum

• Toute la surface : Tonte de l'ensemble de lasurface.

• Zone: Tonte uniquement de zones délimitées.

• Bordure : Tonte le long des bords duterain.

• Spot : Tonte d’endroits spécifiques dans n'importe quelle zone.

Forte de son expérience acquise avec une gamme de robots aspirateurs reconnus pour leurs performances, Dreame, dont la réputation n'est plus à faire, entend briller également en simplifiant la tâche des possesseurs de jardin. Capable de s'occuper d'une surface atteignant 2 000 mètres carrés/24 heures (en mode efficacité, et 1 000 mètres carrés/24 heures en mode standard),Non seulement l'installation est plus simple et rapide, maisIl sera même possible de(bac à sable, parterre de fleurs, racines). Le robot détecte les première gouttes de pluie et retourne alors sur sa station de charge avant de reprendre la tonte lorsque la météo le permet.L'application dédiée permet de mettre en place les différentes zones et de gérer l'automatisation de la tonte;pour s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs :ou être définie manuellement. Le Dreame A1 peut affronter des pentes à 45%/24° et est équipé d'un disque flottant avec une vitesse de rotation atteignant 2 200 tr/min. Le robot est également équipé d'un système antivol envoyant une alerte au propriétaire si le Dream A1 est soulevé.En sus d'un fonctionnement silencieux, le robot tondeuse se recharge seul,ce qui évite d’avoir à se soucier d'une batterie déchargée., un comportement idéal pour les grands terrains.