Philips Hue propose enfin des widgets interactifs sur iPhone et iPad !

Des widgets officiels pour l'App Philips Hue sur iPhone et iPad

- Woo-hoo, nous avons des widgets ! Contrôlez vos lumières directement depuis votre écran d'accueil, votre écran de verrouillage ou la vue Aujourd'hui : appuyez simplement de manière prolongée, appuyez sur l'icône plus (+) et recherchez "Hue".



- Les commutateurs Friends of Hue sont devenus plus intelligents : vous pouvez désormais utiliser l'éclairage temporel, le mode Cycle de scène, la scène de lumière naturelle, et bien plus encore.



- Enregistrez les changements de scène en un seul clic. Au lieu d'appuyer sur l'icône en forme de crayon pour modifier, vous pouvez désormais simplement ajuster n'importe quelle lumière de la pièce ou de la zone, puis modifier l'intégralité de la scène dans laquelle elle est active. Appuyez sur Enregistrer en haut à gauche pour enregistrer en tant que nouvelle scène ou enregistrer les modifications apportées à votre scène d'origine.

Un widget en plusieurs tailles

Philips Hue Signify Netherlands B.v. Télécharger

Avec la mise à jour numérotée 5.14.0 de l'App Philips Hue,Signify (la maison mère de Philips Hue). En effet, il sera enfin possible de profiter d'une des nouveautés d'iOS 17 et d'ajouter des widgets interactifs sur l'écran d'accueil d'un iPhone ou d'un iPad (et même d'un Vision Pro). Voici ce qu'indiquent les notes de versions de cette V5.14.0 :Il sera donc. désormais envisageable. L'intégration pourrait être plus poussée car la gestion du niveau d'éclairage et des couleurs n"est pas directement disponible (il est possible d'éteindre l'ensemble des éclairages gérés par le pont, ou ceux d'une pièce), sauf à les intégrer au sein de scènes spécifiques.De même, l, qui permet pourtant d'utiliser certains widgets uniquement installés sur votre iPhone lorsque ce dernier est à proximité. Gageons que Philips Hue fera évoluer ses widgets à l'avenir en intégrant davantage de fonctions.. Le programme nécessite 224,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0.