Cette prise connectée Aqara déclenche des scénarios en fonction de la puissance !

Aqara Wall Outlet H2

Des fonctions intéressantes

Le constructeur chinois Aqara propose des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles. Avec cette nouvelle prise encastrable Wall Outlet H2, la firme propose un modèle intéressant au format 16A Type F (Schuko) pour l'Europe avecLa prise encastrable est livrée avec une plaque de 55 x 55mm et permet ainsi d'établir un scénario en fonction de la puissance. Il sera par exemple possible de fixer une limite qui déclenchera l'extinction (entre 100 et 3840W), mais également(charge d'un smartphone par exemple),et de vous envoyer une notification dans la foulée (plutôt qu'un bip-bip incessant).La prise murale connectée communique via Zigbee 3.0 avec les hubs de la marque (sauf les caméra/hub G2H et G2H Pro qui ne semblent pas compatibles), ce qui permettra d'en profiter via Matter au sein d'HomeKit, Alexa, Google Home et IFTTT (le hub est obligatoire). L'activation de la prise pourra alors se faire via un bouton physique sur cette dernière (une LED peut également indiquer son état, et il est possible de la désactiver totalement), via l'App dédiée et les écosystèmes de domotiques compatibles, ou encore via une requête vocale adressée aux différents assistants virtuels.