Une App pour mieux gérer HomeKit depuis l'Apple Watch !

Home Widget passe sur l'Apple Watch !

Un développeur réactif

Après avoir tiré parti des widgets interactifs (avec rafraîchissement des icônes en arrière-plan) sur l'écran d'accueil ou l'écran verrouillé étrennés avec iOS 17 dès les premiers jours du déploiement de la mise à jour, Clément Marty entend permettre deIl sera ainsi possible de, ou encore de gérer finement les éclairages connectés.Si vous avez déjà essayé Home Widget pour HomeKit, vous savez que l'application est réactive et bien pensée, etafin d'intégrer des fonctions manquantes ou encore de corriger rapidement d'éventuels soucis. Clément Marty a également profité de cette mise à jour 1.9.0 pour optimiser l'App afin d'offrir une expérience la plus fluide possible.. Le programme nécessite 103,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad sous iOS/iPadOS 17.0 minimum, un Mac Apple Silicon sous macOS 14.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 10.0 minimum. L'App comprend des achats intégrés s'échelonnant de