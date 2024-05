Cette App génère des plans de vos pièces pour HomeKit !

Des plans de vos pièces pour HomeKit

Une idée intéressante

Alexa Map View

Controller for HomeKit Acasa Software Gmbh Télécharger

Dans sa nouvelle version numérotée 7.0, l'App Controller for HomeKit ajoute une fonction intéressante.. L'App sera ensuite capable de générer un plan composé de plusieurs pièces de votre domicile, avec les différents meubles, puis d'y placer vos équipements de domotique. Il suffira ensuite de toucher (ou de cliquer, l'App étant également disponible sur Mac) l'icône pour allumer/éteindre un éclairage, visualiser la température d'une pièce, ou encore pour lancer le flux vidéo d'une caméra.Il sera possiblele temps de scanner les pièces, puis d'importer les plans sur votre propre appareil via la fonction Extrait d'App (App Clip en VO). Notons également que la fonction permettant de scanner la pièce peut être essayée gratuitement, que, et qu'il n'est donc jamais envoyé sur un serveur, selon l'éditeur., et cette fonction est d'ailleurs déjà proposée par de grands acteurs du marché dont Amazon (avec Alexa Map View) et Samsung au sein de SmartThings. Peut-être qu'Apple profitera de la WWDC pour intégrer ce genre de fonction au sein de Maison, ce qui lui permettrait de mettre en avant la présence d'un LiDAR au dos de ses appareils.Le programme nécessite 84,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad sous iOS/iPadOS 17.0 minimum, ou un Mac sous macOS 14.0 minimum. Des achats intégrés permettent de débloquer l'ensemble des fonctionnalités à partir de 5,99 euros par mois, ou 49,99 euros pour une licence à vie.