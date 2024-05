Les SuperCars électriques, c'est comme l'Apple Watch de luxe : personne n'en veut !

Personne ne veut de voiture électrique sportive ?

Nous avons commencé à travailler sur la la Nevera en 2016/2017, lorsque l’électrique était cool , a déclaré Rimac. Mais maintenant nous remarquons qu’à mesure que l’électrification devient plus populaire, les personnes les plus riches veulent se différencier

hype

Une Apple Watch peut faire bien mieux qu’une montre mécanique. Elle peut avoir un millions de fonctions supplémentaires, elle est beaucoup plus précise, elle peut mesurer votre rythme cardiaque. Mais personne ne paierait 200 000 dollars pour une Apple Watch

L'avis de Mac4Ever

problème

En effet, le constructeur croate n'a. Il n'en a en vendre qu'une petite cinquantaine, au point que son fondateur se demande se sa clientèle potentielle s'intéresse vraiment aux modèles à batteries.Pour justifier ces mauvais résultats, Mate Rimac, le président et créateur de la marque, a déclaré lors d'une conférence organisée par le quotidien Financial Times,L'électrique aurait-elle déjà perdu de sa? Et de renchérirPeut-être que, vous pouvez avoir plusieurs Ferrari, Lamborghini et autres Porsche. Mais Rimac veut plutôt jouer dans la cour de Koenigsegg ou encore... de Bugatti, sa maison mère, qui a pourtant lourdement investi dans Rimac et dont l'avenir s'annonce 100% électrique. Si ça se trouve, le V12 va peut-être survivre encore quelques années, après ces mauvais chiffres...Pendant ce temps,, une statistique qui semble faire mentir ce cher Mate Rimac. Mais on parle d'un véhicule vendu autour de 100 à 200 000€, ce qui reste plus accessible -toutes proportions gardées.Enfin, concernant l'Apple Watch, de nombreux joalliers (Mervis Diamonds, Artya, Brikk, GoldGenie...), mais ces tarifs restent effectivement très loin des montres suisses inédites.... Les performances ne font pas tout, et le design, la stature, ainsi que l'histoire pèsent au moins autant dans la balance au moment de l'achat.: la version luxueuse vendue à l'origine, ne se démarquait par aucune fonction, en dehors de son boitier en or et de quelques paillettes. Ses fonctionnalités étaient identiques à des modèles vendus 400€, de quoi décourager les potentiels acheteurs quant à l'aspectde la montre., mais qui ont quand-même failli disparaitre à l'arrivée du quartz... Sans un marketing bien ficelé et une bonne dose de prestige, pas sûr que les horlogers helvêtes seraient encore là aujourd'hui pour en parler ! C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en France, dans les années 80/90, où pratiquement tous les fabricants traditionnels ont mis la clef sous la porte !