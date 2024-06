iOS 18 : une nouveauté importante pour les concentrateurs HomeKit

iOS 18 permet de choisir le concentrateur HomeKit principal

La nouvelle option au sein de Maison

Une option salvatrice pour la stabilité

Certains utilisateurs de l'App Maison sous iOS 18 qui ont également installé les bêtas des logiciels internes des HomePod et tvOS 18 ont découvertLa nouveauté se cache dans les Réglages de l'App Maison et permet enfin de définir un HomePod ou une Apple TV en tant que concentrateur principal. Notons que l'option n'apparait pas sur nos appareils à la rédaction. Bug des bêtas ou fonction en cours de déploiement ? Difficile à dire pour le moment.En sus de la sélection automatique proposée actuellement, il sera donc possible d'indiquer au système quel appareil devra être considéré comme le concentrateur principal du domicile. Cela pourra s'avérer pratique pour ceux qui disposent par exempleCette nouveauté répond certainement aux soucis rencontrés par certains utilisateursDans quelques cas, les HomePod peuvent rencontrer des soucis de connexion en Wi-Fi, et un appareil peut-être mieux placé qu'un autre pour communiquer avec la majorité des appareils.Cette option permettra donc de vérifier ce point et, peut-être de régler le problème. Il sera toutefois possible de continuer à laisser le système gérer les différents hub, et, par exemple en cas de problème de connexion ou en fonction de leurs emplacements par rapports aux périphériques avec lesquels ils doivent interagir.