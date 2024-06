Ces Mac et iPad ont une fonction cachée qu'Apple n'a pas encore activée !

Des Mac et iPad compatibles Thread

• MacBook Air 15 pouces M3

• MacBook Pro 14 pouces M3/M3 Pro/M3 Max

• MacBook Pro 16 pouces M3 Pro/M3 Max

• iMac M3



• iPad Pro 13 pouces M4

• iPad Pro 11 pouces M4

• iPad Air 11pouces M2

• iPad Air 13 pouces M2

Qu'est-ce que Thread ?

Le rapport de la FCC (pour Federal Communications Commission) sont formels,. La liste des appareils compatibles Thread relevée par nos confrères de The Verge est la suivante :. Ainsi les HomePod mini, HomePod 2, certaines Apple TV 4K et les iPhone 15 Pro sont bien compatibles Thread, à la différence près qu'Apple a communiqué officiellement sur ce point et activé la fonction, ce qui n'est pas le cas pour les appareils cités ci-dessus.Reste à savoir pourquoi Apple n'a pas activé Thread sur ces appareils et surtout,Les Mac et iPad récents pourraient ainsi faire office de routeurs de bordure, étendre le réseau, ou simplement communiquer directement via Thread. Peut-être qu'Apple a une annonce dans la manche à ce sujet et qu'elle ne voulait pas la dévoiler avant la WWDC 2024 . Quoi qu'il en soit, nous n'aurons pas à attendre longtemps avant d'en avoir le cœur net.Thread est censé permettre à chaque appareil compatible d'endosser le rôle de répéteur, ce qui aura pour conséquence de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais assez proche d'un autre périphérique Thread. Un réseau Thread doit au minimum comprendre un routeur de bordure par exemple les HomePod 2, HomePod mini ou la dernière Apple TV 4K 128Go (celle qui dispose d'un port Ethernet).e dont font partie (entre autres) Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance. Si Matter s'appuie parfois sur Thread, les deux standards ne sont pas liés, et peuvent exister l'un sans l'autre. Certains appareils s'appuient sur une liaison sans fil Thread mais ne sont pas compatibles Matter, et certains appareils Matter communiquent via Wi-Fi, Ethernet, Zigbee ou Bluetooth, et non via Thread.