Apple baisse les prix de l'iPad 10 et de l'iPad mini 6

Bye bye l'iPad 9, baisse de prix pour l'iPad 10

Une baisse de prix aussi pour l'iPad mini 6

En effet, la firme californienne a pour une fois écouté les analyses et vient de modifier son catalogue. Ainsi l'iPad 9 qui était encore présent sur le site web de la Pomme vient de disparaitre des rayonnages.En revanche,D'ici la rentrée, cette tablette devrait logiquement bénéficier des promos d'usage et devenir réellement intéressante !La tout petite tablette passe de 659 euros à 609 euros en 64 Go, le reste de la gamme suit la même baisse de prix. Cela reste encore fort cher mais pourrait bien évoluer dans les prochains mois !