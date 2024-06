Une lampe Philips Hue qui simule le lever/coucher du soleil, ça vous branche ?

Voici la Philips Hue Twilight

Elle simule le lever et le coucher du soleil

Lorsque l'on évoque les éclairages connectés, Philips Hue est souvent cité en exemple pour la qualité de ses produits (mais les tarifs piquent un peu, il faut bien l'avouer). Le prochain produit pourrait bien être une lampe de chevet(rien à voir avec des histoires de vampires qui brillent le jour et de loups garous aux abdos indécents),La petite dernière de Philips Hue mesure environ 33 centimètres de haut et se distingue grâcePour que cela fonctionne et que l'effet soit sartisfaisant, il faudra bien entendu placer l'éclairage de manière à ce que la lumière des LEDs se réfléchisse sur un mur. La lampe Twilight dispose de trois boutons sur le dessus pour allumer/éteindre, choisir un scénario d'éclairage et lancer un minuteur afin d'éteindre la lampe au bout d'un certain temps.Cette lampe pourrait intéresser certains amateurs de la marque, mais Philips Hue n'ayant pas encore communiqué officiellement,