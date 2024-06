Blink mixe les vidéos de plusieurs caméras en une seule séquence

L'application Blink est au cœur de l'expérience client, et nous avons investi pour la rendre plus facile et plus intuitive, depuis la modernisation de notre écran d'accueil jusqu'à la réinvention de notre liste de clips vidéos. Les Moments Blink sont une toute nouvelle façon pour nos utilisateurs d’interagir avec leurs images. Qu'il s'agisse de leur famille jouant dehors, de colis livrés ou d'animaux explorant le jardin, « Moments Blink » réunit les moments importants en une seule vidéo.



Au fur et à mesure que les clients ajoutent des caméras à leur domicile, la fonctionnalité « Moments Blink » s'intègre de manière fluide à chaque nouvel appareil. Mieux encore, « Moments Blink » fonctionne avec toutes les générations d’appareils Blink, actuelles et antérieures, et qu’il s’agisse de dispositifs alimentés sur batterie ou secteur, offrant aux utilisateurs une flexibilité ultime pour une couverture de l'ensemble de leur propriété, afin qu'ils ne manquent jamais un événement important.