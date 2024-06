Une télécommande universelle compatible Matter à 56€ chez SwitchBot

Une télécommande universelle à 70€ chez SwitchBot

Une télécommande pour les gouverner tous

56€ en promo pour les précommandes

20LUG

La firme qui s'est distinguée avec ses appareils capables d'appuyer sur n'importe quel bouton compte également équiper les foyers avec sa nouvelle télécommande universelle. Si les Haptique RS90 et RS90X de Cantata affichent un design premium et passent par une campagne participative,Avec sa télécommande universelle,(c'est le but d'un tel appareil me direz-vous avec justesse et votre sens aigu de l'à-propos), comme un téléviseur, la climatisation, les lumières connectées, mais également l'ensemble de ses produits domotiques, dont le fameux interrupteur. intelligent Smart Switch, les moteurs pour rideaux et stores, les robots aspirateurs de la marque,Pour étendre la compatibilité,, ce qui augmentera d'autant la note si vous n'en êtes pas équipés (actuellement 79 euros pour le Hub 2). La télécommande arbore un écran LCD de 2,4 pouces et sa batterie de 2 000mAh devrait lui offrir une autonomie atteignant 150 jours avec un usage d'environ 10 minutes par jour.Le constructeur promet également de pouvoir contrôler une Apple TV ou une Fire TV avec la télécommande, mais cela nécessitera une mise à jour qui ne sera pas forcément disponible au lancement. Cerise sur le gâteau, il sera possible de faire sonner la télécommande grâce à l'application dédiée SwitchBot si jamais vous l'avez égarée (parfait pour éviter les inévitables et interminables séances de recherche parmi les coussins, où chaque membre du foyer rejète la faute sur l'autre). Pour ceux qui veulent tenter l'aventure,Les premières livraisons sont prévues pour le 20 juillet prochain.