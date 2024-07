LG s'offre Homey pour rivaliser avec SmartThings de Samsung

LG s'offre Homey

Homey poursuivra ses efforts et le suivi de ses produits, Athom restant déterminé à développer Homey Cloud et Homey Pro, et continuant à travailler sur une gamme toujours croissante de nouveaux produits. Les deux fondateurs, Emile Nijssen et Stefan Witkamp, ​​resteront dirigeants d'Athom et continueront de mettre en œuvre leur vision et de créer une meilleure maison connectée pour tous.

L'écosystème Homey

cartes

, et son intention de s'offrir les parts restantes dans les trois années à venir. Cette acquisition devrait permettre à LG de renforcer son propre écosystème de domotique ThinQ et de rivaliser avec celui de son compatriote Samsung (SmartThings). Selon le communiqué d'Homey :La plateforme de domotique Homey d'Athom s'appuie sur(avec un abonnement Premium à 2,99 euros par mois pour débloquer l'ensemble des fonctionnalités), dont Philips Hue, Somfy, Ikea, Fibaro, Netamto, Nuki, Aqara, Sonos et bien d'autres (ce qui représente plus de 50 000 appareils selon Athom)., desde fonctionnalités permettant de centraliser la configuration et le contrôle des différents appareils avec la possibilité de créer des scénarios impliquant des éléments provenant de différents constructeurs. Homey met en avant une compatibilité étendue via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, infrarouge, ondes radio, Matter et Thread, et la gestion simple et rapide des différents éléments de votre configuration.A l'image de l'acquisition de SmartThings par Samsung en 2014 pour 200 millions de dollars,De même, les utilisateurs actuels d'Homey devraient rapidement pouvoir contrôler les différents appareils connectés de la gamme ThinQ, dont des téléviseurs, des moniteurs, des barres de sons, ou encore des réfrigérateurs. Le montant du rachat n'a pas été officiellement dévoilé mais nos confrères de The Korea Economic Daily estiment que la transaction a coûté environ 85 milliards de wons à LG, soit l'équivalent d'un peu plus de 56 millions d'euros au moment de rédiger ces lignes.