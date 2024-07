Des problèmes avec vos ampoules Philips Hue ? Vous n'êtes pas seuls !

Un comportement erratique pour les Philips Hue ?

Et PAN, un éclairage à 100% vient gâcher votre ambiance cosy

Un souci avec Matter

Après une analyse approfondie, nous avons identifié un problème d'interopérabilité avec la norme Matter de domotique, dans lequel des perturbations aléatoires et temporaires du trafic radio sont reconnues à tort comme des commutateurs d'alimentation existants, transformant les lumières à faible luminosité en pleine luminosité.

Un correctif permanent pour le problème est en cours d'élaboration et sera déployé dans la semaine prochaine.

Lorsque l'on évoque les éclairages connectés, Philips Hue est souvent cité en exemple pour la qualité de ses produits (mais les tarifs piquent un peu, il faut bien l'avouer). Il semblerait toutefois que. Ainsi, plusieurs possesseurs de produits Philips Hue évoquent des éclairages qui passent aléatoirement d'une luminosité réglée à l'avance à la puissance maximale.. Par exemple avec un éclairage à 100% alors que votre scénario comprend un éclairage tamisé avec des lumières d'ambiances. C'est un des problèmes contrariant de la domotique. Il suffit d'un petit couac pour que la magie n'opère plus, et que la confiance s'émousse.Signify, la maison mère de Philips HueIl semblerait que le souci touche surtout des utilisateurs de Matter, et qu'il soit possible de régler le problème en déconnectant le pont Hue de votre configuration Matter.Signify indique que seul un petit pourcentage de ses utilisateurs est touché. Si vous en faites malheureusement partie, il faudra soit passer par un autre écosystème que Matter, soit prendre votre mal en patience., selon le communiqué du constructeur.