iOS 18 : cette nouveauté majeure d'HomeKit nécessite de nouveaux appareils !

Ouverture mains-libres pour les serrures connectées

Pas encore de modèles compatibles sur le marché

Lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2024, Apple a regroupé les nouveautés de tvOS, HomeKit et des AirPods au sein d'une seule section. Si les nouveautés pour la domotique ne sont pas très nombreuses, certaines étaient tout de même intéressante, comme l'arrivée timide de la gestion de l'énergie , ou encore la prise en charge des robots-aspirateurs au sein de l'App Maison. En sus de cela,Si Apple possède bien de nombreux appareils prenant en charge l'UWB via les puces U1 ou U2, comme les les AirTags iPhone (à partir de l'iPhone 11 et à l'exception des SE), HomePod mini Apple Watch (depuis la Series 6) et même le boitier de charge des AirPods Pro 2 Avec cette nouvelle fonctionnalité,. La technologie à l'œuvre est la même que pour CarKey , apportant confort et une connexion sécurisée, le tout avecLe problème, c'est qu'En effet, certains, comme Nuki (cela fonctionne extrêmement bien chez moi), passent par leur App dédiée et la géolocalisation afin de permettre de déverrouiller la serrure sans aucune intervention de votre part lorsque vous approchez de ces dernières,. C'est un confort extrêmement plaisant et une fonction fort pratique, que nous serons ravis de voir se généraliser er s'intégrer à l'App Maison via l'UWB, une fois que les serrures compatibles seront disponibles.