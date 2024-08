99€ les 3 détecteurs de fumée interconnectés chez X-Sense

Détecteur de fumée connecté X-Sense

Un système interconnecté et une App dédiée

X-Sense Home Security X-Sense Usa Llc Télécharger

Les incendies et la fumée peuvent faire des ravages, et il est parfois salvateur de disposer d'. Afin de mener à bien cette mission, le spécialiste X-Sense propose son système Interconnected Smart Smoke Alarm Kit permettant de lier les détecteurs de fumée XS01-M à la Base Station SBS50.Une fois cela fait,. Si un seul des détecteurs détecte de la fumée, l'alarme sera déclenchée sur l'ensemble des détecteurs installés, permettant de prévenir les occupants de toutes les pièces, et de garantir ainsi une meilleure sécurité. Il sera également envisageable de donner l'accès à l'application à plusieurs personnes afin que tous les utilisateurs soient prévenus en temps réel d'un éventuel problème.L'application dédiée X-Sense Home Security permet non seulement de, mais également de vérifier le bon fonctionnement de chaque détecteur, de son alarme, ou encore le niveau des piles, avec l'envoi d'une notification en temps réel en cas de dysfonctionnement, ou si le niveau des piles est trop bas.Il sera possible de lieret l'application permettra de désactiver l'alarme d'un détecteur à distance. Ce dernier point pourra s'avérer pratique dans des configurations où le détecteur est fixé à un endroit difficile d'accès, par exemple au plafond. Il sera également envisageable de. Afin de garantir la meilleure sécuritépossible, les produits X-Sense sontLe programme nécessite 194,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPod touch sous iOS 12.0 minimum, un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum. Le système est également compatible Android, évidemment.