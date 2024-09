Netatmo présente sa marque low-cost Omajin de caméras et sonnettes connectées

La connexion pour tous

la volonté de s'adresser à un public plus large. Avec omajin, nous participons à la démocratisation de la smart home, en la rendant plus accessible, avec des objets qui simplifient le quotidien des utilisateurs à moindre coût

dans un univers de marque plus pop et dynamique pour s’adresser au plus grand nombre

Tous les produits omajin seront disponibles chez diverses enseignes telles que Castorama, Fnac Darty, Boulanger, Leroy Merlin. À noter que les Caméras, la Sonnette et le Babyphone contiennent une carte SD pour un stockage des données local. Il est également possible pour l’utilisateur de souscrire à un Cloud sécurisé en Europe (AWS) pour ajouter du stockage supplémentaire.

. La volonté est surtout de démocratiser la domotique. En effet, Netatmo s’adressait jusqu’à présent à un public technophile ou pragmatique, avec un certain pouvoir d’achat. Selon Alexandre Menu, directeur général de Netatmo, la société aLes nouveaux produits se veulent accessibles, simples à installer et à utiliser,. Ainsi, dès le mois de septembre 2024, la marque omajin propose cinq produits, allant du babyphone à la prise connectée.. Elle dispose d’une caméra angle large, vision nocturne, détection des pleurs, tête pivotante, et diffuse même de la lumière, des musiques douces et des bruits blancs. Elle est disponible à 89,99 €.On trouve ensuite une. Elle est dotée d’une fonction de détection de mouvement et de la vision nocturne haute définition 1080P. Elle possède de plus une sirène de 105 dB ainsi qu’un haut-parleur et un projecteur intégrés, pour dissuader les intrus immédiatement. Elle est disponible à 164,99 €.Elle permet de surveiller aussi bien l’extérieur que l’intérieur de son logement. Elle possède un large angle de vue de 140 degrés et une qualité HD 2K+. Elle distingue les humains des animaux pour n’avertir l’utilisateur qu’en cas d’événement important. Elle est disponible à 114,99 €. Enfin,La première dispose d’une résolution 2K+, de la vision nocturne et d’un filtre infrarouge. Lorsqu’un invité ou un livreur sonne, l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone et peut répondre à distance grâce au haut-parleur intégré. Elle est disponible à 134,99 € . Enfin, la Prise connectée permet à l’utilisateur de contrôler ses appareils et la lumière depuis son smartphone afin de limiter sa consommation d’électricité. Elle est disponible à 19,99 €.. Google Assistant et Amazon Alexa est en cours et sera disponible pour tous les utilisateurs