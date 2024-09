iOS 18 : Apple permet d’ajouter des appareils Matter sans hub

Un peu plus de simplicité

Gardez-les quand même !

Matter avance petit à petit

Cette évolution est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui souhaitent se lancer dans la domotique sans équipements additionnels.. Cela élimine la nécessité de télécharger et de configurer des applications tierces, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur et économisant de l’espace de stockage.Avant l’arrivée de Matter dans l’écosystème HomeKit , il était possible de connecter des dispositifs directement à l’application Home en utilisant le Bluetooth ou le Wi-Fi. L’introduction de Matter a imposé l’utilisation d’un hub pour ajouter des dispositifs compatibles., tout en exploitant pleinement les standards Matter et Thread.Cette avancée marque un pas de plus vers la réalisation de la promesse de Matter :. Cela rend le système plus accessible et encourage l’adoption de la domotique. Attention cependant, pour profiter pleinement des automatisations avancées, comme l’activation d’un éclairage avec un capteur de mouvement ou le verrouillage à distance, un hub reste obligatoire. Un HomePod, HomePod mini ou Apple TV 4K peut donc compléter l’installation pour bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par Apple Home.On a bien conscience que malgré ces simplifications,, même moi qui baigne dedans depuis des années, j'avoue que j'ai du mal à suivre (d'ailleurs si j'ai écrit une bourde dans cet article, n'hésitez pas à me le signaler !). Ça montre bien l'importance de simplifier tout ça, en particulier pour le grand public, qui ne peut que se perdre devant ces normes et leurs modifications permanentes.. Avec le protocole Thread présent dans les derniers smartphones Pixel, la gestion directe des dispositifs connectés pourrait se généraliser. Cela nous rapproche de l’objectif de Matter : simplifier et unifier le marché des objets connectés en rendant leur utilisation intuitive et fluide. Le chemin est encore long et la configuration de tous ces appareils reste parfois laborieuse, mais il faut bien en passer par là pour essuyer les plâtres.