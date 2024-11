Le contrôleur de valve connecté d'Aqara est disponible (code promo)

Une installation ultra-simple

Disponibilité et compatibilité

Le contrôleur de vanne peut également être commandé à distance et programmé via l’application mobile, ou encore activé manuellement. Ce qui peut s'avérer bien utile quand on part en vacances et que l'on reçoit -comme moi il y a quinze jours- une petite notification vous informant d'un débit anormal !Bonne nouvelle pour ceux que le bricolage rebute,n'est requise car il n'entraine pas de modifications au niveau de la plomberie. Très facile à installer,Le Valve Controller T1 fonctionne avec decomme Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey et Samsung SmartThings. Il est en effet compatible Matter via un pont Aqara, garantissant que l’appareil est prêt pour l’avenir et peut se connecter facilement à d’autres appareils de maison intelligente.Il est compatible avec les. Il est alimenté par un, et prend en charge le protocole Zigbee basse consommation, ce qui permet de proposer une autonomie allant jusqu’à deux ans.Le Valve Controller T1 est désormais disponible dans les boutiques Aqara sur Amazon en Europe (, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni), et aussi aux Etats-Unis et en Asie.