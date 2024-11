Idée cadeau : une lampe de chevet connectée HomeKit au meilleur prix pour le Black Friday !

La veilleuse Meross comaptible HomeKit à 28,94€

La lampe de chevet Meross mesure 10 x 10 x 18 centimètres, est compatible HomeKit, Alexa, Samsung SmartThings et Google Home, dispose d'un éclairage LED couleur à l'intensité réglable (température de couleur entre 2 000 et 5 700K), se connecte en Wi-Fi et s'alimente via un port USB-C (alimentation 5V/1,5A fournie).afin d'allumer et d'éteindre l'appareil, de changer la couleur et de faire varier l'intensité. Utilisant ce modèle depuis quelques semaines, j'ai pu constater que Meross a déployé une mise à jour pour ces produits compatibles HomeKit offrant une meilleure stabilité et optimisant la réactivité.