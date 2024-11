La gamme domotique Aqara compatible Homekit est en super promo (-30%)

La maison connectée n'est plus un luxe !

Récapitulatif des offres d'Aqara

Pour équiper sa maison à moindre prix, le Black Friday est vraiment une opportunité à saisir.On trouve d'ailleurs le, qui est sorti il y a à peine quelques jours. Ce dernier va permettre de surveiller ses débits d'eau et d'identifier une possible fuite. Il peut également être commandé à distance et programmé via l’application mobile. Très facile à installer,Au niveau des autres promotions, on trouve également, deux excellents produits que nous avons pu testés à la rédac.Cette sonnette connectée est même vendue sur l'Apple Store et l'évènement est suffisamment rare pour être signalé. En effet, la firme à la pomme n'est guère regardante avec les produits tiers qu'elle rechigne à afficher sur son catalogue très sélect, c'est dire de l'adoubement. Profitez-en car ce produit est souvent en rupture de stock.. Présenté lors du dernier CES de Las Vegas, ce dernier est véritable centre de contrôle de l'écosystème Aqara. Il se veut encore plus polyvalent et pourra faire officeLe Hub M3 embarque également unpour les indications vocales et la sirène à 95dB, du Wi-Fi Dual Band (2,4 et 5 GHz), et offre pour la première fois une compatibilité PoE (pour Power over Ethernet) permettant d'alimenter l'appareil via un câble RJ45 (et un routeur ou un switch compatible).