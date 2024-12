Grosse promo sur le Roborock S7 Max Ultra (-33%) ! Un excellent rapport qualité/prix !

Roborock S7 Max Ultra

VibraRise

Reactive Tech Obstacle Avoidance

En promo à 649€ !

RockDock Ultra

Même s'il ne s'agit pas de la toute dernière génération (le S8 est disponible, mais les tarifs sont bien plus élevés comme vous pouvez le constater en bas de page), le Roborock S7 Max Ultra est un aspirateur robot haut de gamme.. Son système de nettoyagefait vibrer la serpillère contre le sol 3 000 fois par minute afin de proposer une efficacité de nettoyage optimale. Le Roborock S7 Max Ultra est doté de la technologieafin de reconnaitre et d'éviter les obstacles pouvant se coincer dans ses brosses (comme les lacets, ou encore les câbles, ennemis mortels des aspirateurs robots), tandis que le LiDAR intégré assurera une navigation performante.Ce modèle se distingue en se dotant de la station haut de gamme six-en-unqui offre, afin de réduire au maximum l'entretien et d'offrir une certaine autonomie. L'application dédiée est simple à utiliser et permet de mettre en place des automatisations et d'agir sur de nombreux réglages.