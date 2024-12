La caméra de sécurité Eufy E30 filme en couleur dans le noir

Miaou

Caractéristiques principales

Vision nocturne et options de stockage

Intelligence artificielle et intégration HomeKit

Prix et disponibilité

La Eufy Indoor Cam E30 est dotée d’un capteur 4K, qui permet une image plus détaillée par rapport aux modèles précédents.Pour accéder à une résolution 4K, il est nécessaire d’utiliser l’application Eufy. C’est ce que je fais chez moi avec toutes mes Eufy, et sur application ne pose aucun problème particulier.La caméra prend en charge une rotation horizontale de 360 degrés et une inclinaison verticale de 75 degrés, pour proposer une couverture complète d’une pièce.L’Indoor Cam E30 est équipée d’un projecteur intégré pour une vision nocturne en couleur.En mode infrarouge, la portée augmente à un peu plus de 10 mètres, mais l’image est en noir et blanc.Concernant le stockage, la caméra offre plusieurs options.Eufy propose également une solution de stockage cloud payante et la possibilité d’utiliser le HomeBase S380, qui peut être étendu jusqu’à 16 To pour une gestion centralisée des données.L’appareil intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle, capables de distinguer les humains des animaux ou d’identifier certains bruits, comme un bébé qui pleure.La caméra est compatible avec HomeKit, mais Eufy n’a pas confirmé la prise en charge de HomeKit Secure Video, qui permettrait un stockage chiffré des vidéos sur iCloud.La Eufy Indoor Cam E30 est disponible au prix de 50 euros (il vous suffit de cliquer sur ce lien)