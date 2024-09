Lexar lance des cartes SD en acier inoxydable

Des cartes aussi solides que performantes

résistance à la torsion

Une nouvelle carte ultra rapide

Disponibilité et prix à confirmer

Cette conception enapporte donc une résistance supplémentaire par rapport aux modèles en plastique traditionnels. Lexar met particulièrement en avant l’aspect, utile pour les professionnels travaillant dans des environnements extérieurs ou difficiles.Accessoirement,, ce qui signifie qu’elles sont protégées contre l’intrusion de l’eau et de la poussière, un atout pour les situations extrêmes. Des caractéristiques qui rassureront les photographes et vidéastes les plus baroudeurs d’entre vous, ou ceux qui paniquent constamment à l'idée de perdre des données , photos et vidéos (ça c'est moi).Côté performances, parce que c'est important aussi,. Les différences se situent au niveau des vitesses d’écriture : 205 MB/s pour l’Armor Gold et 160 MB/s pour l’Armor Silver Pro. Ces vitesses permettent notamment de capturer des vidéos en 8K RAW. Les cartes seront disponibles en capacités allant de 128 Go à 1 To, comme ça vous avez le choix.En parallèle, Lexar a dévoilé la carte Lexar Professional Gold Pro SDXC Express,. Cette carte, conforme à la norme SD 8.0 et utilisant la technologie PCIe 4.0, promet des performances largement supérieures à celles des cartes SD classiques. Cela dit, pour profiter pleinement de ces vitesses, il est nécessaire d’avoir un appareil compatible avec ces technologies, et à l'heure actuelle, ça ne se bouscule hélas pas dans les rayons.Les nouvelles cartes SD Lexar Armor Gold et Silver Pro, mais les informations concernant leur prix et leur disponibilité restent à confirmer, car la marque ne les a pas encore communiquées.Il est à prévoir que ces modèles, surtout ceux offrant les performances les plus élevées, se. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et si vous avez besoin de cartes SD là maintenant tout de suite, sans attendre, les modèles de chez Lexar sont souvent en promotion sur Amazon