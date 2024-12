Une sonnette Apple compatible Face ID en préparation

Une sonnette Apple compatible Face ID

QU'ATTENDRE d'Apple du côté de la DOMOTIQUE ?

Ainsi,Dans sa toute dernière newsletterd'aujourd'hui, Mark Gurman pense qu'Apple s'attaque enfin à la maison. Cette sonnette pourrait fonctionner avec des serrures HomeKit tierces, mais Cupertino pourrait égalementIl suffirait de se tenir juste face au dispositif pour que la caméra faceID intégrée reconnaisse le propriétaire des lieux (ou une personne autorisée / enregistrée) et déverrouille la porte d'entrée. Exactement comme pour déverrouiller son iPhone ou son iPad.. Un tel appareil pourrait embarquer la puce Bluetooth Wi-Fi d'Apple qui serait en préparation. Cette dernière (de son petit nom de code Proxima) serait dotée d'une, une notion chère à Apple.Depuis plusieurs mois, les rumeurs courent sur de nouveaux produits domotiques en préparation chez Apple.Ce HomePod nouvelle génération, serait bien doté d'unPrécisons que les rumeurs sur un HomePod avec un écran ne datent pas d'hier, mais bien de 2021. En réalité, Cupertino aurait travaillé sur plusieurs produits domotiques, et même, plusieurs variantes de HomePod avec des écrans, dont une avec un écran de type iPad et une caméra intégrée, et une autre avec un écran monté sur un bras robotique.De toute évidence, il faudrait attendre longtemps.Il évoque en effet un retard dans le développement du système de l'appareil. Il précise que le calendrier de production de masse de l'appareil a déjà été retardé à plusieurs reprises, principalement à cause de soucis de développement des logiciels.Comme Mark Gurman,(et non plus comme un haut parleur intelligent). Ce HomeAccessory -de son petit nom de code J490- pourrait être doté d'une puce A18 (et au minimum 8Go de RAM) pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence, et aussi d'un écran de 6 à 7 pouces. Les versions bêta avaient d'ailleurs révélé une nouvelle catégorie de produits (à l'image de ce qui existe pour les HomePod (qui relève des AudioAccessory).