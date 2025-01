Roborock Saros Z70 : le robot aspirateur qui peut vous en coller une

Un bras robotisé, parce que pourquoi pas ?

OmniGrip

Puissance et efficacité

Design compact et nouvelles options

Le bras articulé, baptisé, est la principale nouveauté de cet aspirateur . Il peut soulever des objets jusqu’à 300 grammes, comme des chaussettes ou des serviettes, et les déplacer pour nettoyer les zones encombrées. Le fonctionnement est simple : lors de son premier passage, le robot repère les objets gênants et, au second, il les écarte pour passer l’aspirateur.Même si ça a l’air pratique sur le papier, le processus reste lent : environ une minute pour déplacer un seul objet.Côté performances, le Z70 offre une puissance d’aspiration impressionnante de 22 000 Pa, bien au-dessus des standards actuels, et c’est sûrement là son principal interet, plutôt que ce bras improbable. Il est équipé de brosses anti-enchevêtrement et de serpillières rotatives qui se soulèvent automatiquement pour éviter les tapis.Le robot embarque aussi la technologie StarSight Autonomous System 2.0, qui combine caméras et capteurs 3D pour détecter et éviter jusqu’à 108 types d’objets.Avec une hauteur de 8 cm, le Saros Z70 peut passer sous les meubles bas. Contrairement aux modèles LiDAR traditionnels, il utilise des capteurs ToF pour une navigation plus précise.Le Saros Z70 sera lancé en juin 2025, sans prix annoncé pour l’instant. Deux modèles plus abordables, le Saros 10R et le Saros 10, sortiront dès février, mais sans le fameux bras robotisé.Quelque chose me dit que non, mais on vous dira ça quand on l’aura vu en fonctionnement.