Révolutionner la prise de notes en réunion ? Plaud lance son nouvel enregistreur et une app desktop
Par Laurence - Publié le
Plaud continue son chemin sur le marché de la prise de notes assistée par intelligence artificielle. L’entreprise américaine, déjà utilisée par plus de 1,5 million d’utilisateurs dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement du Plaud NotePin S — un nouveau mini enregistreur —, ainsi que Plaud Desktop, une application de bureau pensée pour capturer et résumer les réunions en ligne sans recourir à des bots.
Plaud NotePin S : un assistant IA portable encore plus intuitif
Successeur direct du premier NotePin, Plaud NotePin S conserve le design discret et la polyvalence qui ont fait le succès du modèle initial, tout en améliorant l’ergonomie, la praticité et les performances. Il possède désormais un bouton et est compatible avec le réseau Localiser d'Apple. En revanche, il ne possède pas le petit écran du PlaudNote Pro, ni son format bancaire ultra plat.
Comme les Plaud Note et Note Pro, le NotePin S intègre un bouton de
surlignage. Une simple pression permet de marquer instantanément un moment clé pendant une conversation. Ce signal envoyé à l’IA permet d’aligner en temps réel l’intention de l’utilisateur avec l’analyse automatique, pour produire des résumés et des insights plus fidèles et plus exploitables.
Pensé pour se faire oublier, le NotePin S peut être porté au poignet, en collier, en badge ou via un clip, devenant un compagnon de prise de notes toujours disponible, sans perturber les échanges.
Ce qui distingue Plaud, c’est notre capacité à nous adapter à tous les contextes : en personne, au téléphone ou à l’écran. C’est ainsi que l’intelligence circule naturellement, explique Nathan Xu, cofondateur et CEO de Plaud.
Capturer les conversations dans leur forme naturelle est la meilleure manière d’autonomiser les personnes dans la vie réelle.
Décliné en trois coloris (noir, argent et violet), il est disponible dès à présent pour 179 euros. Il bénéficie du forfait Starter gratuit, soir 300 minutes de transcription par mois incluses. Au delà , il faudra passer à la formule Pro ou Unlimited pour obtenir plus de minutes et des fonctionnalités IA avancées. Il est compatibles avec Plaud Desktop (la nouvelle plateforme).
Plaud Desktop : capturer les réunions en ligne sans bots intrusifs
En parallèle, Plaud dévoile Plaud Desktop, une application de bureau conçue pour répondre à une critique récurrente des solutions actuellement sur le marché : la dépendance aux bots et aux extensions navigateur.
Plaud Desktop détecte automatiquement les réunions actives sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et autres plateformes similaires. En un clic, l’utilisateur peut lancer une capture audio sécurisée, sans qu’un bot ne s’invite à la réunion ni qu’une extension ne vienne ralentir le navigateur.
L’application mise également sur des entrées multimodales : ajout de visuels, surlignage de moments clés, prise de notes textuelles… le tout dans un flux continu. L’ensemble des enregistrements, transcriptions et idées est ensuite centralisé via Plaud Intelligence, et accessible aussi bien sur Plaud Desktop que sur Plaud App et Plaud Web.
Plaud Desktop me permet de rester pleinement concentré sur l’instant : pendant qu’il prend les notes, je peux me consacrer totalement à la conversation, témoigne Jeff Allen, Senior Economic Specialist.
Qu'en penser ? Une prise de notes pensée pour un travail hybride
Dans un quotidien professionnel de plus en plus fragmenté entre réunions physiques, appels et visioconférences, Plaud veut proposer une approche plus naturelle de la capture d’information. Le but est de préserver le contexte, extraire des insights pertinents et transformer les échanges en données exploitables, sans alourdir les outils existants.
Cette stratégie repose sur une combinaison matériel–logiciel, déjà au cœur de l’écosystème Plaud, qui s’enrichit aujourd’hui avec deux produits complémentaires. Avec ces deux nouveautés, Plaud entend couvrir l’ensemble des usages professionnels, qu’ils soient en présentiel, par téléphone ou en ligne, et entend se présenter comme la seule solution de prise de notes IA réellement transversale.