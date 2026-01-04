Révolutionner la prise de notes en réunion ? Plaud lance son nouvel enregistreur et une app desktop

Qu'en penser ? Une prise de notes pensée pour un travail hybride



Dans un quotidien professionnel de plus en plus fragmenté entre réunions physiques, appels et visioconférences, Plaud veut proposer une approche plus naturelle de la capture d’information. Le but est de préserver le contexte, extraire des insights pertinents et transformer les échanges en données exploitables, sans alourdir les outils existants.



Cette stratégie repose sur une combinaison matériel–logiciel, déjà au cœur de l’écosystème Plaud, qui s’enrichit aujourd’hui avec deux produits complémentaires. Avec ces deux nouveautés, Plaud entend couvrir l’ensemble des usages professionnels, qu’ils soient en présentiel, par téléphone ou en ligne, et entend se présenter comme la seule solution de prise de notes IA réellement transversale.