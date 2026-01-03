Les serveurs de Netatmo en panne ce samedi
Par Didier Pulicani - Publié le
Depuis quelques heures, les propriétaires de matériel français Netatmo ont des difficultés à accéder à leurs caméras, détecteurs et autres vannes connectées.
En cause, des soucis de serveurs mais qui fonctionnent quand-même par intermittence. Une nouvelle fois, voilà qui nous rappellent à quel point tous ces outils, parfois critiques (sécurité, accès, sonnette...) sont soumis au bon vouloir du Cloud.
Sur les applications, Netatmo a publié un petit billet qui se veut rassurant, même si en ces périodes de fêtes, le retour à la normale pourrait prendre plus de temps qu'habituellement.
En cause, des soucis de serveurs mais qui fonctionnent quand-même par intermittence. Une nouvelle fois, voilà qui nous rappellent à quel point tous ces outils, parfois critiques (sécurité, accès, sonnette...) sont soumis au bon vouloir du Cloud.
Le communiqué officiel
Sur les applications, Netatmo a publié un petit billet qui se veut rassurant, même si en ces périodes de fêtes, le retour à la normale pourrait prendre plus de temps qu'habituellement.
Nos équipes sont en train de trouver une solution
Nos serveurs rencontrent quelques difficultés, cela pouvant impacter le fonctionnement à distance de vos produits.
Soyez rassurés, vous n'avez rien à faire, nos équipes se chargent de tout afin que vous retrouviez votre expérience habituelle.
Entre temps, vos produits continuent de fonctionner en autonomie même s'ils ne sont plus connectés : les Caméras enregistrent les événements, les Thermostats régulent le chauffage, les interrupteurs contrôlent les lumières... et vous retrouverez le contrôle total très bientôt !
Pour en savoir plus, un article est disponible sur notre
Assistance, n'hésitez pas à aller le consulter !
Merci pour votre compréhension et votre patience !
Nos serveurs rencontrent quelques difficultés, cela pouvant impacter le fonctionnement à distance de vos produits.
Soyez rassurés, vous n'avez rien à faire, nos équipes se chargent de tout afin que vous retrouviez votre expérience habituelle.
Entre temps, vos produits continuent de fonctionner en autonomie même s'ils ne sont plus connectés : les Caméras enregistrent les événements, les Thermostats régulent le chauffage, les interrupteurs contrôlent les lumières... et vous retrouverez le contrôle total très bientôt !
Pour en savoir plus, un article est disponible sur notre
Assistance, n'hésitez pas à aller le consulter !
Merci pour votre compréhension et votre patience !