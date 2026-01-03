Actualité
Les serveurs de Netatmo en panne ce samedi

Par Didier Pulicani - Publié le

7 commentaires
Depuis quelques heures, les propriétaires de matériel français Netatmo ont des difficultés à accéder à leurs caméras, détecteurs et autres vannes connectées.

En cause, des soucis de serveurs mais qui fonctionnent quand-même par intermittence. Une nouvelle fois, voilà qui nous rappellent à quel point tous ces outils, parfois critiques (sécurité, accès, sonnette...) sont soumis au bon vouloir du Cloud.

Le communiqué officiel



Sur les applications, Netatmo a publié un petit billet qui se veut rassurant, même si en ces périodes de fêtes, le retour à la normale pourrait prendre plus de temps qu'habituellement.

Nos équipes sont en train de trouver une solution

Nos serveurs rencontrent quelques difficultés, cela pouvant impacter le fonctionnement à distance de vos produits.

Soyez rassurés, vous n'avez rien à faire, nos équipes se chargent de tout afin que vous retrouviez votre expérience habituelle.

Entre temps, vos produits continuent de fonctionner en autonomie même s'ils ne sont plus connectés : les Caméras enregistrent les événements, les Thermostats régulent le chauffage, les interrupteurs contrôlent les lumières... et vous retrouverez le contrôle total très bientôt !
Pour en savoir plus, un article est disponible sur notre
Assistance, n'hésitez pas à aller le consulter !

Merci pour votre compréhension et votre patience !