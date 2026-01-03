Les serveurs de Netatmo en panne ce samedi

Nos équipes sont en train de trouver une solution



Nos serveurs rencontrent quelques difficultés, cela pouvant impacter le fonctionnement à distance de vos produits.



Soyez rassurés, vous n'avez rien à faire, nos équipes se chargent de tout afin que vous retrouviez votre expérience habituelle.



Entre temps, vos produits continuent de fonctionner en autonomie même s'ils ne sont plus connectés : les Caméras enregistrent les événements, les Thermostats régulent le chauffage, les interrupteurs contrôlent les lumières... et vous retrouverez le contrôle total très bientôt !

Pour en savoir plus, un article est disponible sur notre

Assistance, n'hésitez pas à aller le consulter !



Merci pour votre compréhension et votre patience !