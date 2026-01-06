Segway Navimow sur tous les fronts avec neuf robots sans fil et une IA revue
Segway Navimow profite du CES 2026 pour dévoiler une refonte majeure de son catalogue avec le lancement de quatre nouvelles séries de robots tondeuses. Des modèles i2 pour les particuliers aux solutions Terranox pour les professionnels, le fabricant généralise la navigation sans câble périmétrique et introduit une motricité inédite capable de gérer des pentes raides sans détériorer le gazon.
Une installation simplifiée sans câble périphérique
Le marché de la tondeuse robotisée poursuit donc sa mutation vers le
sans fil. Segway confirme cette direction avec sa gamme 2026 qui mise intégralement sur une installation de type
drop and mow. Concrètement, l'utilisateur n'a plus besoin de poser des câbles ou des antennes relais complexes dans son jardin. Les machines s'appuient sur une combinaison de positionnement RTK et de télémétrie LiDAR à semi-conducteurs pour cartographier l'environnement dès la première utilisation.
L'argument principal de cette nouvelle génération est la gestion de la motricité. Segway lance par exemple la technologie Xero-turn AWD, un système de transmission intégrale conçu pour permettre aux robots de pivoter sur eux-mêmes sans arracher l'herbe, un défaut récurrent des modèles à quatre roues motrices classiques. Ce système ajuste le couple dynamiquement pour éviter le patinage sur les sols humides ou instables.
Série i2 : l'entrée de gamme cible plusieurs usages
Pour le marché résidentiel standard, la série i2 se décline en deux approches distinctes. D'un côté, les modèles i2 AWD (i206 et i210) est idéal sur les terrains pentus jusqu'à 600 et 1000 m², avec une capacité de franchissement de 45 %. L'ajout d'une troisième roue motrice permettrait ici d'optimiser l'autonomie de 30 % par rapport aux générations précédentes.
Le modèle i215 LiDAR, lui, cible les jardins plats mais complexes, arborés ou encombrés. Il intègre un LiDAR capable de scanner 200 000 points par seconde pour une cartographie 3D précise, utile lorsque le signal satellite fait défaut sous les arbres. Ce modèle gère jusqu'à 1500 m².
H2 et X4 : la performance et les grands espaces
Pour les utilisateurs exigeants ou les terrains difficiles, la série H2 mise lui sur la fiabilité de la navigation. Elle utilise un système hybride
EFLST LiDAR+qui fusionne trois technologies : le LiDAR, le RTK et la vision par caméra. Le système bascule entre ces modes en une milliseconde pour assurer la continuité de la tonte même dans les zones sans GPS.
La série X4, elle, s'attaque aux propriétés de grande taille (4000 à 6000 m²) avec des spécifications proches du matériel agricole. Le point notable est sa capacité à grimper des pentes de 84 % (40 degrés), une valeur rarement atteinte sur ce segment. Côté coupe, le plateau embarque deux disques à 12 lames et une charge rapide permettant de traiter 4000 m² en 11 heures.
Terranox : Une solution pour les professionnels
Enfin, Segway tente une percée sur le secteur professionnel avec la série Terranox. Ces machines massives (modèles CM120M1 et CM240M1) sont dimensionnées pour des surfaces allant de 12 000 à 24 000 m², soit l'équivalent de plusieurs terrains de football traités en une journée. L'offre s'accompagne d'un logiciel de gestion de flotte pour le suivi à distance.
On en dit quoi ?
Segway Navimow ne fait pas dans la dentelle cette année et semble vouloir occuper le marché avec une offre pléthorique. Sur le papier, la promesse du
sans filtotal est séduisante, surtout si la technologie de fusion (Vision/LiDAR/RTK) fonctionne aussi bien que décrit pour pallier les pertes de signal, véritable talon d'Achille des robots actuels.
L'innovation la plus intéressante reste techniquement le système Xero-turn. Quiconque a déjà vu un robot 4x4 transformer une pelouse humide en champ de patates lors d'un demi-tour comprendra l'intérêt d'une gestion plus fine du couple moteur. Reste à voir si la complexité mécanique et électronique ajoutée ne nuira pas à la fiabilité sur le long terme. Segway, leader en volume en 2024, semble en tout cas avoir les moyens de ses ambitions pour concurrencer les acteurs historiques comme Husqvarna sur le haut de gamme. Les précommandes pour les séries i2 AWD et X4 ouvriront le vendredi 16 janvier à 8h00.