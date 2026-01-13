Grosse promo sur le robot aspirateur Narwal Freo Z10 Ultra !

Narwal Freo Z10 Ultra

Le haut de gamme au meilleur prix

e Narwal Freo Z10 Ultra, c’est bien plus qu’un robot aspirateur :. Sa base compacte et carrée intègre aspiration 18 000 Pa, auto-vidange et surtout un lavage intelligent à eau chaude, capable d’ajuster pression, humidité et angle des serpillères en temps réel pour épouser parfaitement le profil des murs et coins — même sous vos meubles bas.Son grand atout ? La technologie DirtSense 2.0, couplée à une double puce IA et caméras RGB, permet une décision instantanée :, et ainsi garder vos sols propres sans jamais répandre les saletés. Le Freo Z10 Ultra s’adapte au type de surface : lavage plus humide sur le carrelage, plus doux sur le parquet, sans jamais abîmer.Son module serpillière triangulaire permet un contact optimal au ras des plinthes, avec un bras motorisé,(même dans les joints du carrelage). Côté aspiration, ses 18 000 Pa à la fois puissants et discrets — ≤ 56 dB en fonctionnement normal — font taire poussières et miettes sans transformer la maison en chantier assourdissant.La station 4 en 1 mérite également des louanges :e. Exit les manipulations quotidiennes : il revient, se ressource, prépare le cycle suivant, et redémarre, sans intervention humaine. Selon plusieurs tests, il excelle notamment sur les sols durs, où il parvient à décaper les saletés incrustées avec une redoutable efficacité.Et— voire supérieur sur certains points techniques. Sa philosophie tournée vers l’autonomie intelligente et l’adaptabilité fait déjà mouche auprès des utilisateurs exigeants, et son écosystème commence clairement à se faire un nom dans l’univers du ménage connecté.Enfin, pour les amateurs de domotique et de respect de la vie privée, le Freo Z10 Ultra marque aussi des points :