Le Roborock Saros 10R en promo (-200€) : un aspirateur haut de gamme au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec le Saros 10R, Roborock redéfinit les standards du robot aspirateur haut de gamme, en alliant compacité, précision de navigation et automatisation avancée. Cette débauche de technologie a un coût certain, mais une promotion permet aujourd'hui de profiter d'une grosse réduction, améliorant d'autant le rapport qualité/prix.
Le Roborock Saros 10R se distingue par un design ultra-fin de seulement 7,98 cm, rendu possible grâce à son système StarSigh Autonomous System 2.0, qui associe capteurs LIDAR solid-state latéraux et capteur ToF frontal. Cette configuration permet une navigation 3D précise, assistée par le module VertiBeam pour l’évitement d’obstacles.
Avoir un robot aspirateur performant présente de nombreux avantages au quotidien. Cela permet de maintenir une propreté constante sans effort, en aspirant efficacement la poussière, les poils d’animaux et les miettes, même dans les coins difficiles d’accès. Grâce aux différents capteurs intelligents et à la navigation autonome, l'appareil optimise le nettoyage en évitant les obstacles et en adaptant son parcours. Cela fait gagner un temps précieux, tout en assurant un environnement sain, surtout pour les personnes allergiques. C’est un allié discret mais redoutablement efficace dont j'aurais beaucoup de mal à me passer.
Le robot intègre également un châssis AdaptiLif permettant de grimper les petites marches (très pratique si vos différentes pièces ne sont pas exactement au même niveau), une brosse principale DuoDivide anti-emmêlement (0 % de nœuds de cheveux selon le constructeur) et une brosse latérale extensible FlexiArm, idéale pour les recoins. Enfin, sa station multifonction Dock 4.0 automatise de nombreuses tâches : aspiration, lavage à l’eau chaude (jusqu’à 80 °C), séchage, remplissage et vidange automatiques, et retrait de la serpillière.
Côté performance, le Saros 10R embarque un moteur HyperForce affichant une aspiration maximale de 22 000 Pa, assurant un nettoyage en profondeur sur tous types de sols. Sa batterie de 6 400 mAh offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie et se recharge en 2,5 heures. La station Dock 4.0 inclut un sac à poussière de 2,7 L et un réservoir d’eau de 3,7 à 4 L, prolongeant ainsi les sessions sans intervention humaine.
Compatible Wi-Fi 2,4 GHz, le robot est contrôlable via l’application Roborock et par commande vocale. Bref, le top du moment. Le Roborock Saros 10R se positionne comme le nouveau fleuron des aspirateurs‑robots premium. L’élégance de son design, couplée à des performances bluffantes et une station ultra sophistiquée, en fait un modèle quasi parfait.
Roborock Saros 10R
Puissance d’aspiration et autonomie intelligente
