Amazon brade le Roborock Qrevo à -45% : un robot aspirateur performant au meilleur prix !

Le Roborock Qrevo Edge, design plus classique, mais tout aussi efficace

Curv ou Edge, au choix

Les deux partagent le même cœur technologique :(75 °C),Vous n’avez donc quasiment plus rien à faire, sauf peut-être admirer la propreté éclatante de vos sols. La puissance d’aspiration — jusqu’à 18 500 Pa — suffit à venir à bout des miettes, poils et poussières incrustées, tandis que les nouvelles brosses FlexiArm et DuoDivide assurent un nettoyage uniforme, y compris dans les coins et le long des plinthes.Là où les deux modèles se distinguent, c’est dans leur approche du design et de la mobilité. Le Curv mise sur l’élégance avec. Il est aussi redoutablement agile, surélevant ses roues pour franchir petits seuils ou tapis sans effort. De son côté, le Edge adopte, même dans les zones complexes ou encombrées. Grâce à sa gestion avancée des angles et coins, il assure un nettoyage méticuleux jusque dans les recoins souvent négligés.Les deux robots brillent également par leur intelligence embarquée :. On configure facilement les zones à nettoyer ou à éviter, on suit les itinéraires, on programme les routines… et on oublie presque qu’un robot travaille pendant qu’on est au bureau ou qu’on binge-watch une série.En clair, que vous optiez pour le look raffiné du Curv ou pour la précision chirurgicale de l’Edge, vous gagnez la même promesse :(ou presque),. Roborock a transformé le gadget en véritable majordome ménager — et une fois adopté, difficile de revenir en arrière.