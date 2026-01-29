Robots aspirateurs Lefant : quatre offres à ne pas rater !

Lefant M1 : l’entrée de gamme (petit prix, cartographie LiDAR)

Lefant M330 Pro : le best-seller, champion du rapport qualité-prix

Lefant M2 Plus : le milieu de gamme avec station de vidage (tranquille pendant 40 jours)

Lefant M3 Max : le modèle phare, station multifonction et très grosse puissance

Toute la sélection en promotion sur la boutique officielle Lefant



Si vous préférez comparer d’autres modèles (ou vérifier les stocks et les variations de prix), la boutique Lefant sur Amazon regroupe l’ensemble des deals en cours !



Boutique Lefant



Si vous préférez comparer d’autres modèles (ou vérifier les stocks et les variations de prix),

Pour démarrer avec un robot aspirateur laveur sans exploser le budget,. Il vise ceux qui veulent une solution complète sans se ruiner et c'est un très bon choix pour les appartements ou les surfaces mixtes (sols durs, tapis,).Avec sa navigation LiDAR, son mode aspirateur + lavage 2 en 1 et une aspiration annoncée à 5500 Pa (vraiment très bien pour ce prix),, notamment grâce à sa combinaison, fonction 3 en 1, cartographie et zones virtuelles, le tout avec une autonomie annoncée jusqu’à 150 minutes. Il s'agit d'un robot pensé pour le quotidien, avec un bon équilibre entre puissance et fonctionnalités.Pour ceux qui veulent, le Lefant M2 Plus se démarque grâce à sa station de, annoncée pour tenir jusqu’à 40 jours. Il mise aussi sur une aspiration 6000 Pa, une cartographie laser et un évitement d’obstacles pour un nettoyage plus fluide au quotidien.Enfin, pour une approche plus haut de gamme et des besoins de nettoyage plus exigeants,. Il vise clairement les besoins avancés : aspiration annoncée à(!!), station multifonction, double serpillière rotative (avec relevage jusqu’à 9 mm) et jusqu’à 220 minutes d’autonomie. Une option pensée pour les foyers exigeants, notamment avec animaux, tapis et grandes surfaces.