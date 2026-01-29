Actualité
Robots aspirateurs Lefant : quatre offres à ne pas rater !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent automatiser le ménage sans exploser leur budget : la boutique Lefant propose en ce moment plusieurs promotions très intéressantes avec des réductions allant jusqu’à -74%. Du robot d’entrée de gamme idéal pour les sols durs jusqu’au modèle premium pensé pour les besoins de nettoyage complexes, il y a clairement une option pour chaque foyer.

Lefant M1 : l’entrée de gamme (petit prix, cartographie LiDAR)



Pour démarrer avec un robot aspirateur laveur sans exploser le budget, le Lefant M1 est l’option la plus accessible de la sélection. Il vise ceux qui veulent une solution complète sans se ruiner et c'est un très bon choix pour les appartements ou les surfaces mixtes (sols durs, tapis, poils d’animaux).

Avec sa navigation LiDAR, son mode aspirateur + lavage 2 en 1 et une aspiration annoncée à 5500 Pa (vraiment très bien pour ce prix), c' est un excellent compromis d'entrée de gamme.

Lefant M1 à 109,99 € au lieu de 359,99 € (-69%)


Lefant M330 Pro : le best-seller, champion du rapport qualité-prix



Le M330 Pro est l’un des modèles les plus intéressants du catalogue, notamment grâce à sa combinaison aspiration 5000 Pa, fonction 3 en 1, cartographie et zones virtuelles, le tout avec une autonomie annoncée jusqu’à 150 minutes. Il s'agit d'un robot pensé pour le quotidien, avec un bon équilibre entre puissance et fonctionnalités. Si vous cherchez un modèle plus polyvalent, le Lefant M330 Pro vise clairement le meilleur rapport fonctionnalités/prix.

Lenfant M330 Pro à 129,99 € au lieu de 499,99 € (-74%)


Lefant M2 Plus : le milieu de gamme avec station de vidage (tranquille pendant 40 jours)


Pour ceux qui veulent surtout éviter à tout prix la fastidieuse corvée de vidage, le Lefant M2 Plus se démarque grâce à sa station de collecte automatique, annoncée pour tenir jusqu’à 40 jours. Il mise aussi sur une aspiration 6000 Pa, une cartographie laser et un évitement d’obstacles pour un nettoyage plus fluide au quotidien.

Lefant M2 Plus à 199,99 € au lieu de 599,99 € (-67%)


Lefant M3 Max : le modèle phare, station multifonction et très grosse puissance



Enfin, pour une approche plus haut de gamme et des besoins de nettoyage plus exigeants, le Lefant M3 Max mise sur une station multifonction et des performances renforcées. Il vise clairement les besoins avancés : aspiration annoncée à 20 000 Pa (!!), station multifonction, double serpillière rotative (avec relevage jusqu’à 9 mm) et jusqu’à 220 minutes d’autonomie. Une option pensée pour les foyers exigeants, notamment avec animaux, tapis et grandes surfaces.

Lenfant M3 Max à 359,99 € au lieu de 999,99 € (-64%)


Toute la sélection en promotion sur la boutique officielle Lefant



Si vous préférez comparer d’autres modèles (ou vérifier les stocks et les variations de prix), la boutique Lefant sur Amazon regroupe l’ensemble des deals en cours !

Boutique Lefant


