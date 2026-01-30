Amazon brade le Roborock Qrevo à -45% : un robot aspirateur performant au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Il y a quelques années, un robot aspirateur, c’était un petit galet qui se cognait contre les murs, aspirait mollement les miettes de pain et finissait coincé sous le canapé. Roborock redéfinit les règles avec ses Qrevo Curv et Qrevo Edge — deux modèles haut de gamme pensés pour vraiment vous faire oublier l’entretien des sols, que vous viviez en studio minimaliste ou en maison familiale pleine de vie (et de poils de chat).
Les deux partagent le même cœur technologique : une station d’accueil ultra-complète qui se charge de laver les serpillères à chaud (75 °C), les sécher, remplir et vider les réservoirs d’eau, et collecter la poussière dans un sac hermétique. Vous n’avez donc quasiment plus rien à faire, sauf peut-être admirer la propreté éclatante de vos sols. La puissance d’aspiration — jusqu’à 18 500 Pa — suffit à venir à bout des miettes, poils et poussières incrustées, tandis que les nouvelles brosses FlexiArm et DuoDivide assurent un nettoyage uniforme, y compris dans les coins et le long des plinthes.
Là où les deux modèles se distinguent, c’est dans leur approche du design et de la mobilité. Le Curv mise sur l’élégance avec ses formes arrondies et un gabarit compact qui s’intègre parfaitement dans un intérieur moderne. Il est aussi redoutablement agile, surélevant ses roues pour franchir petits seuils ou tapis sans effort. De son côté, le Edge adopte une allure plus carrée, plus robuste, pensée pour couvrir méthodiquement toute la surface, même dans les zones complexes ou encombrées. Grâce à sa gestion avancée des angles et coins, il assure un nettoyage méticuleux jusque dans les recoins souvent négligés.
Les deux robots brillent également par leur intelligence embarquée : LiDAR, cartographie 3D, détection d’obstacles en temps réel, et application mobile ultra complète. On configure facilement les zones à nettoyer ou à éviter, on suit les itinéraires, on programme les routines… et on oublie presque qu’un robot travaille pendant qu’on est au bureau ou qu’on binge-watch une série.
En clair, que vous optiez pour le look raffiné du Curv ou pour la précision chirurgicale de l’Edge, vous gagnez la même promesse : des sols impeccables, sans corvée, sans bruit (ou presque), et sans compromis sur l’efficacité. Roborock a transformé le gadget en véritable majordome ménager — et une fois adopté, difficile de revenir en arrière.
Roborock Qrevo
Curv ou Edge, au choix
