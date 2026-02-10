Apple Maison : la mise à jour de l'app Maison est désormais obligatoire

On en dit quoi ?



Apple a quand même laissé plus de trois ans à tout le monde pour faire cette transition, c'est large. Difficile de crier au scandale sur le calendrier. Par contre, forcer l'achat d'un HomePod ou d'une Apple TV alors que l'iPad faisait très bien le travail jusque-là, c'est moins cool, même si on peut supposer qu'il y a probablement une limitation matérielle. Mais bon, la fiabilité promise justifie-t-elle vraiment de mettre au rebut des appareils encore fonctionnels ?