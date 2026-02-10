Apple Maison : la mise à jour de l'app Maison est désormais obligatoire
Apple coupe le cordon. La migration vers la nouvelle architecture de l'app Maison, lancée avec iOS 16.2 fin 2022, devient obligatoire. Ceux qui n'ont pas encore fait la bascule vont perdre l'accès à leurs accessoires connectés, leurs automatisations et le contrôle vocal via Siri. Chaud donc.
Ce qui change avec la nouvelle architecture
Apple avait mis en place cette refonte avec iOS 16.2, avant de l'affiner avec iOS 16.4. Le principe est assez simple : confier davantage de responsabilités au concentrateur HomeKit, que ce soit un HomePod, un HomePod mini ou une Apple TV. En déléguant plus de tâches au hub, Apple promet une meilleure fiabilité des automatisations, des temps de réponse plus courts et une gestion locale qui ne dépend plus autant du cloud. Du coup, quand votre iPhone n'est pas à la maison, c'est le hub qui prend le relais de manière autonome.
À la base, c'est à l'automne 2025 que la bascule devait devenir obligatoire. Apple a décidé de donner un peu plus de temps en repoussant l'échéance à maintenant, février 2026. Mais cette fois, vous n'avez plus d'échappatoire.
Comment vérifier et migrer
Alors c'est assez simple en fait. Vous ouvrez l'application "Maison" sur votre iPhone, vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite, puis "Réglages du domicile", "Mise à jour logicielle". En toute logique, vous devriez voir le message "Ce domicile et tous les accessoires sont à jour". Rien de compliqué.
Il y a quand même quelques prérequis : il vous faut au minimum iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2 sur tous les appareils rattachés à votre domicile. Et c'est là que ça coince pour certains. Un vieil iPad qui servait de hub ne fera plus l'affaire : Apple a retiré le support de l'iPad comme concentrateur. Seuls le HomePod, le HomePod mini et l'Apple TV restent éligibles. D'ailleurs, si vous utilisez des accessoires Matter avec Thread, il vous faudra un hub compatible Thread, en l'occurrence un HomePod mini ou une Apple TV 4K de troisième génération.
Ce que vous risquez si vous ne migrez pas
C'est important de faire la mise à jour, car si vous ne la faites pas, vous perdez carrément l'accès à tous vos accessoires depuis l'application "Maison". Finies les automatisations, Siri en carafe (bon comme d'habitude cela dit), et même le partage familial de votre maison va sauter.
Pour ceux dont les appareils sont trop anciens pour tourner sous iOS 16.2, la situation est encore plus radicale. Un iPhone 7 ou un iPad de cinquième génération ne pourront tout simplement jamais accéder à la nouvelle architecture. Ce qui veut dire que ces utilisateurs devront soit mettre à jour leur matériel, soit accepter de perdre le contrôle de leur installation domotique Apple.
On en dit quoi ?
Apple a quand même laissé plus de trois ans à tout le monde pour faire cette transition, c'est large. Difficile de crier au scandale sur le calendrier. Par contre, forcer l'achat d'un HomePod ou d'une Apple TV alors que l'iPad faisait très bien le travail jusque-là, c'est moins cool, même si on peut supposer qu'il y a probablement une limitation matérielle. Mais bon, la fiabilité promise justifie-t-elle vraiment de mettre au rebut des appareils encore fonctionnels ?