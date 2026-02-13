Grosse promo sur le robot aspirateur DJI ROMO P : son prix le plus bas depuis le lancement (-32%) !

DJI ROMO P

Un modèle haut de gamme

Le premier choc, c’est le look., robot et station, comme un petit objet techno qu’on n’a pas besoin de cacher derrière un canapé. DJI insiste même sur l’idée d’un appareil. Et sur ce modèle P, la marque ajoute un petit twist : un compartiment dédié permettant d’utiliser, selon les besoins, une solution de nettoyage ou un désodorisant pour sol.DJI annonce, de quoi aller chercher la poussière fine comme lesde la vie quotidienne. Pour éviter l’effet, le constructeur indique que le robot adapte son comportement quand il repère des éléments qui se dispersent facilement (typiquement la litière).Là où DJI veut vraiment marquer des points, c’est sur la navigation et l'évitement des objets jonchant éventuellement votre sol., avec un discours très hérité des drones, et une promesse croustillante : détecter des obstacles très fins, comme un câble de 2 mm ou même une carte à jouer. Ajoutez à cela un fonctionnement annoncé comme efficace même en basse lumière (sous un lit, sous un canapé).Pour les bords et les coins, DJI mise sur. Côté cheveux/poils, le constructeur met en avant des brosses anti-emmêlement pensées pour ramasser les longues mèches sans abimer les rouleaux et les rendre inefficaces. Et puis il y a la station, la vraie star des modèles haut de gamme : lavage des serpillières avec des jets haute pression, vidage automatique de la poussière, et une promesse très parlante pour l'utilisateur : jusqu’à 200 jours de fonctionnement sans maintenance.Enfin, DJI ajoute un argument toujours apprécié : un robot aspirateur le plus silencieux possible. Reste la question qui pique : le prix. Le DJI ROMO P vise clairement le haut de gamme, avec un tarif de lancement fixé à 1 899 €,