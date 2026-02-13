Grosse promo sur le robot aspirateur DJI ROMO P : son prix le plus bas depuis le lancement (-32%) !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
DJI débarque sur nos parquets avec le ROMO P : un aspirateur-robot premium qui arrive avec la force tranquille de ceux qui ont déjà appris à éviter des arbres à 60 km/h, et qui promet, ici, de faire de même pour vos chaussettes et vos câbles tout en laissant le sol propre comme un sou neuf.
Le premier choc, c’est le look. Le ROMO P joue la carte du design transparent, robot et station, comme un petit objet techno qu’on n’a pas besoin de cacher derrière un canapé. DJI insiste même sur l’idée d’un appareil
DJI annonce une puissance d'aspiration jusqu’à 25 000 Pa et un débit d’air de 20 L/s, de quoi aller chercher la poussière fine comme les
Là où DJI veut vraiment marquer des points, c’est sur la navigation et l'évitement des objets jonchant éventuellement votre sol. Le ROMO P combine capteurs Lidar et caméras fisheye, avec un discours très hérité des drones, et une promesse croustillante : détecter des obstacles très fins, comme un câble de 2 mm ou même une carte à jouer. Ajoutez à cela un fonctionnement annoncé comme efficace même en basse lumière (sous un lit, sous un canapé).
Pour les bords et les coins, DJI mise sur deux bras extensibles qui se déploient lorsqu'il faut passer le long des plinthes. Côté cheveux/poils, le constructeur met en avant des brosses anti-emmêlement pensées pour ramasser les longues mèches sans abimer les rouleaux et les rendre inefficaces. Et puis il y a la station, la vraie star des modèles haut de gamme : lavage des serpillières avec des jets haute pression, vidage automatique de la poussière, et une promesse très parlante pour l'utilisateur : jusqu’à 200 jours de fonctionnement sans maintenance.
Enfin, DJI ajoute un argument toujours apprécié : un robot aspirateur le plus silencieux possible. Reste la question qui pique : le prix. Le DJI ROMO P vise clairement le haut de gamme, avec un tarif de lancement fixé à 1 899 €, ce qui rend cette promotion d'autant plus tentante si ce modèle vous intéresse
DJI ROMO P
fait pour être exposé. Et sur ce modèle P, la marque ajoute un petit twist : un compartiment dédié permettant d’utiliser, selon les besoins, une solution de nettoyage ou un désodorisant pour sol.
surprisesde la vie quotidienne. Pour éviter l’effet
je pousse les débris partout, le constructeur indique que le robot adapte son comportement quand il repère des éléments qui se dispersent facilement (typiquement la litière).
Un modèle haut de gamme
