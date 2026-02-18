l voulait piloter son aspirateur DJI avec une manette PS5, il a espionné 7 000 foyers par accident

On en dit quoi ?



Un aspirateur robot qui permet d'espionner des maisons parce qu'un développeur voulait jouer un peu avec une manette, c'est quand même ballot. Quand on met une caméra et un micro dans un appareil électronique pensé pour se promener tous les jours dans toutes les pièces d'une maison personnelle, il faut vraiment blinder les accès. La mise à jour automatique est arrivée rapidement, c'est déjà ça.