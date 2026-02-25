tado° dévoile un nouveau mode pour adapter son thermostat aux différents systèmes de chauffage

Un pilotage enfin adapté aux réalités du chauffage

• Chaudières traditionnelles, pour des systèmes réactifs à montée rapide en température

• Chauffage par le sol, qui nécessite une gestion plus progressive et anticipée

• Pompes à chaleur, dont l’efficacité dépend fortement de cycles longs et stables

Plus de confort, moins de variations inutiles

L’expertise chauffage au cœur de la stratégie tado°

En tant que spécialistes du chauffage, nous concevons nos produits avec une connaissance approfondie du fonctionnement des différents systèmes. Le Mode de Contrôle reconnaît que tous les systèmes ne doivent pas être pilotés de la même façon

Qu'en penser ?



Avec ce Mode de Contrôle, tado° franchit une étape supplémentaire vers un pilotage thermique plus intelligent, plus sobre et mieux adapté aux réalités du chauffage moderne. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre d'accompagner la transition énergétique, notamment avec la montée en puissance des pompes à chaleur et des solutions basse consommation.

Jusqu’à présent,, historiquement optimisée pour les chaudières à gaz classiques. Si cette approche restait compatible avec des solutions comme le chauffage par le sol ou les pompes à chaleur, elle ne tirait pas pleinement parti de leurs caractéristiques spécifiques.Avec le Mode de Contrôle, tado° propose désormaisde fonctionnement distincts, qui peuvent être sélectionnés par l’utilisateur dans l’application. Chaque mode ajuste la logique de régulation afin de correspondre au comportement thermique réel du système.Là où des radiateurs alimentés par une chaudière réagissent presque instantanément, un plancher chauffant affiche une inertie importante. Quant aux pompes à chaleur, elles perdent en efficacité lorsqu’elles sont soumises à des cycles marche/arrêt trop fréquents.En adaptant le pilotage à ces contraintes,t, une réduction des dépassements de consigne, uneplus progressive ou plus rapide, selon le système, une meilleure efficacité énergétique globale et un usage plus serein des pompes à chaleur, souvent sensibles à une mauvaise régulation.Pour Christian Deilmann, cofondateur et directeur général de tado°, cette évolution reflète l’ADN de l’entreprise :Contrairement aux thermostats intelligents reposant sur une logique unique, tado° revendique, centrée sur la technologie réellement installée dans le logement. Présent dans plus d’un million de foyers connectés à travers l’Europe, tado° bénéficie d’un important retour d’expérience sur les performances des systèmes de chauffage en conditions réelles.