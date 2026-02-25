tado° dévoile un nouveau mode pour adapter son thermostat aux différents systèmes de chauffage
tado° annonce aujourd’hui le lancement du Mode de Contrôle, une nouvelle fonctionnalité destinée à son thermostat intelligent tado° X. Il s'agit ici d'adapter plus finement le comportement du thermostat au type de système de chauffage installé, afin d’améliorer à la fois le confort thermique et l’efficacité énergétique. La mise à jour est gratuite et accessible directement depuis l’application tado°.
Jusqu’à présent, la majorité des thermostats intelligents reposaient sur une logique de contrôle universelle, historiquement optimisée pour les chaudières à gaz classiques. Si cette approche restait compatible avec des solutions comme le chauffage par le sol ou les pompes à chaleur, elle ne tirait pas pleinement parti de leurs caractéristiques spécifiques.
Avec le Mode de Contrôle, tado° propose désormais trois profils de fonctionnement distincts, qui peuvent être sélectionnés par l’utilisateur dans l’application. Chaque mode ajuste la logique de régulation afin de correspondre au comportement thermique réel du système.
Les différences entre les systèmes de chauffage sont loin d’être anecdotiques. Là où des radiateurs alimentés par une chaudière réagissent presque instantanément, un plancher chauffant affiche une inertie importante. Quant aux pompes à chaleur, elles perdent en efficacité lorsqu’elles sont soumises à des cycles marche/arrêt trop fréquents.
En adaptant le pilotage à ces contraintes, le Mode de Contrôle promet des températures plus stables dans le logement, une réduction des dépassements de consigne, une montée en température plus progressive ou plus rapide, selon le système, une meilleure efficacité énergétique globale et un usage plus serein des pompes à chaleur, souvent sensibles à une mauvaise régulation.
Pour Christian Deilmann, cofondateur et directeur général de tado°, cette évolution reflète l’ADN de l’entreprise :
Contrairement aux thermostats intelligents reposant sur une logique unique, tado° revendique une approche plus fine, centrée sur la technologie réellement installée dans le logement. Présent dans plus d’un million de foyers connectés à travers l’Europe, tado° bénéficie d’un important retour d’expérience sur les performances des systèmes de chauffage en conditions réelles.
Avec ce Mode de Contrôle, tado° franchit une étape supplémentaire vers un pilotage thermique plus intelligent, plus sobre et mieux adapté aux réalités du chauffage moderne. Cette nouvelle fonctionnalité va permettre d'accompagner la transition énergétique, notamment avec la montée en puissance des pompes à chaleur et des solutions basse consommation.
Un pilotage enfin adapté aux réalités du chauffage
• Chaudières traditionnelles, pour des systèmes réactifs à montée rapide en température
• Chauffage par le sol, qui nécessite une gestion plus progressive et anticipée
• Pompes à chaleur, dont l’efficacité dépend fortement de cycles longs et stables
Plus de confort, moins de variations inutiles
L’expertise chauffage au cœur de la stratégie tado°
Qu'en penser ?
