Amazon brade le contrôleur de climatisation tado° à -35% : testé et noté 9/10 sur Mac4Ever !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Marre de courir après la télécommande de votre clim, ou de rentrer chez vous dans une étuve ? tado°, la firme spécialisée dans la gestion intelligente du chauffage et de la climatisation propose un contrôleur connecté compatible HomeKit aux fonctionnalités intéressantes, actuellement en promotion.
Ce petit boîtier blanc et discret transforme n’importe quel climatiseur avec télécommande infrarouge en appareil domotique contrôlable via l'App Maison. On le colle au mur (ou on le pose simplement sur une étagère), on le branche, on le connecte en Wi-Fi, et hop : magie. Depuis l’app tado°, vous pilotez tout à distance : température, mode (froid, chaud, ventilo, sieste tropicale), puissance du souffle… même l’orientation des ailettes. Et bien sûr, on est en 2025 : donc Dis Siri,
Grâce à la géolocalisation, tado° coupe la clim quand vous partez, la rallume quand vous revenez, et détecte même les fenêtres ouvertes pour éviter de refroidir les oiseaux. Le planning intelligent adapte la température à la météo, au moment de la journée, et à vos petites habitudes bien à vous. Résultat ? Plus de confort, moins de gaspillage. Avec son écran tactile et son capteur de température/humidité intégré, le V3+ s'adapte à votre environnement et permet grâce à la compatibilité avec HomeKIt, Alexa et Google Home d'établir différents scénarios (automatisations, scènes, intégration à vos routines domotiques). Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez consulter le test complet de Nicolas publié récemment avec une excellente note de 9/10 à la clé.
Contrôlez votre climatisation via HomeKit
mets la clim à 22 degrés dans le salon, ça fonctionne également (ou avec Alexa ou Google Assistant, selon votre préférence).
Une climatisation plus intelligente
