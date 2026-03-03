Les robots tondeuses Dreame en promo : jusqu'à -700€, profitez du meilleur prix !

Des performances adaptées à tous les terrains

Une tonte sur-mesure avec des zones intelligentes



Les Dreame A1 Pro et A2 permettent de :

• Définir plusieurs zones de tonte avec des chemins de liaison spécifiques ;

• Exclure certaines zones (massifs, bac à sable, étang…) ;

• Interrompre automatiquement la tonte à la moindre goutte de pluie et la reprendre une fois le terrain sec.

Une application pour tout piloter

Depuis l’application dédiée, vous pouvez planifier les tontes et choisir entre 4 modes de tonte intelligents :

• Toute la surface

• Zones délimitées

• Tonte des bordures

• Spot (zone ciblée)

Adaptabilité et sécurité au rendez-vous

Une autonomie pensée pour les grands espaces

permettant de prendre en charge des terrains plus importants que les robots d'entrée de gamme. Ces deux robots profitent d’un système de navigation ultra-précis, sans câbles périmétriques à installer – un gain de temps et une simplicité inégalée.Grâce au LiDAR de dernière génération et à la technologie Ultra 3D OmniSense,Parfait pour éviter les arbres, les jouets oubliés ou les zones à protéger.en fonction du terrain. Le système est capable de gérer des pentes jusqu’à 45% (24°). Le disque flottant, tournant jusqu’à 2 200 tr/min, assure une coupe nette même sur terrain irrégulier.Un système antivol intelligent alerte le propriétaire si le robot est déplacé sans autorisation.dès que la batterie descend sous 15%. Une fois rechargés, ils reprennent la tonte là où ils s’étaient arrêtés.