Les robots tondeuses Dreame en promo : jusqu'à -700€, profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Reconnue pour ses robots aspirateurs performants, la marque chinoise Dreame Technology poursuit sa percée sur le marché des robots tondeuses. Après le succès du Dreame A1, les modèles A1 Pro et A2 élèvent encore le niveau avec des fonctionnalités de pointe pour entretenir les jardins sans effort.
Simple à configurer puisque ne nécessitant pas de fil délimitant le périmètre de tonte, le Dreame A1 Pro peut couvrir jusqu’à 2 000 m², contre 3 000 m² pour le Dreame A2 permettant de prendre en charge des terrains plus importants que les robots d'entrée de gamme. Ces deux robots profitent d’un système de navigation ultra-précis, sans câbles périmétriques à installer – un gain de temps et une simplicité inégalée.
Grâce au LiDAR de dernière génération et à la technologie Ultra 3D OmniSense, les A1 Pro et A2 détectent les obstacles à 360°, jusqu’à 70 mètres, avec une précision au centimètre près. Parfait pour éviter les arbres, les jouets oubliés ou les zones à protéger.
La hauteur de coupe s’ajuste automatiquement de 3 à 7 cm, en fonction du terrain. Le système est capable de gérer des pentes jusqu’à 45% (24°). Le disque flottant, tournant jusqu’à 2 200 tr/min, assure une coupe nette même sur terrain irrégulier.
Un système antivol intelligent alerte le propriétaire si le robot est déplacé sans autorisation.
Silencieux et totalement autonome, les Dreame A1 Pro et A2 retournent automatiquement à leur station de charge dès que la batterie descend sous 15%. Une fois rechargés, ils reprennent la tonte là où ils s’étaient arrêtés.
Des performances adaptées à tous les terrains
Une tonte sur-mesure avec des zones intelligentes
Les Dreame A1 Pro et A2 permettent de :
• Définir plusieurs zones de tonte avec des chemins de liaison spécifiques ;
• Exclure certaines zones (massifs, bac à sable, étang…) ;
• Interrompre automatiquement la tonte à la moindre goutte de pluie et la reprendre une fois le terrain sec.
Une application pour tout piloter
Depuis l’application dédiée, vous pouvez planifier les tontes et choisir entre 4 modes de tonte intelligents :
• Toute la surface
• Zones délimitées
• Tonte des bordures
• Spot (zone ciblée)
Adaptabilité et sécurité au rendez-vous
Une autonomie pensée pour les grands espaces
