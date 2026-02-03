Segway Navimow : baisses de prix massives sur les nouveaux robots tondeuses de la marque

On en dit quoi ?

Navimow i220 LiDAR Pro : Affiché à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit une réduction massive de 400 € pour ce modèle haut de gamme qui sortira le 31 mars.

Navimow i215 LiDAR : Passe à 1 299 € au lieu de 1 399 € (soit 100 € de remise) avec en plus le garage offert (d'une valeur d'environ 150 €). C'est le meilleur rapport qualité/prix du lancement.

Navimow i208 AWD : Proposé à 1 099 € avec le garage offert systématiquement (valeur 150 €).

Navimow i205 AWD : Le modèle 4x4 pour les pentes est à 899 € mais bénéficie d'une remise supplémentaire de 50 € et du garage offert.

Les autres modèles LiDAR (i208 / i210) : Pas de baisse de prix faciale, mais le garage est offert pour tout achat, ce qui représente tout de même un cadeau utile d'une valeur de 150 €.

Série H2 (Grands terrains) : Comme pour la série i2, toute la gamme H2 (de 1 599 € à 2 499 €) bénéficiera du garage offert systématiquement dès qu'elle sera dispo.

On est là sur une gamme dense, avec plusieurs séries, qui. À vous de voir le modèle qui répond le plus aux spécificités de votre jardin, à votre budget, et donc aux promotions les plus adaptées à tout ça.