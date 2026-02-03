Segway Navimow : baisses de prix massives sur les nouveaux robots tondeuses de la marque
Par Vincent Lautier - Publié le
Nous vous avions déjà parlé des nouveautés de la marque lors du CES du mois dernier. Eh bien la nouvelle armada de robots tondeuses Segway Navimow est désormais disponible. Le constructeur rend une grande partie de la nouvelle gamme disponible dès aujourd'hui, avec pas mal de promotions intéressantes.
L'objectif de Segway Navimow était clair : proposer pléthore de nouvelles références pour ne laisser aucun bout d'herbe orphelin. Du petit coin de jardin au domaine agricole, la gamme est large, et vous pouvez acquérir dès aujourd'hui les séries i2, H2 et Terranox. La nouvelle série X4 arrivera sur le marché à la fin mars.
Pour accompagner ce lancement, la marque propose dès aujourd'hui des promotions importantes sur la plupart des modèles. Ces promotions sont valables jusqu'au 15 février 2026, c'est donc le bon moment pour vous équiper avant la reprise de la végétation.
Une des promotions les plus notables pour ce lancement, c'est l'offre quasi systématique du garage sur la majorité des modèles i2 et H2 vendus pendant cette quinzaine de bons prix. Pour un néophyte, cette histoire de garage peut relever du détail, mais c'est en réalité une économie intéressante pour un accessoire souvent vendu aux alentours de 150 euros. Un accessoire d'autant plus important qu'on parle là d'appareils et d'électronique qui vont passer un bon moment exposés aux intempéries, à la pluie, et autres. L'abri protège aussi des UV, qui peuvent faire jaunir les plastiques, et évite que la pluie stagne sur les capteurs optiques. Bref, c'est indispensable.
C'est la gamme star de ce début d'année, et celle qui devrait équiper la plupart des jardins français. La série i2 fonctionne sans câble périphérique, et se divise en deux familles selon votre terrain.
Pour les terrains vallonnés ou en pente, Segway propose les modèles i205 AWD et i206 AWD. Grâce à leur transmission intégrale (4 roues motrices), ils gèrent les dénivelés sans patiner. Ils sont affichés au tarif agressif de 899 €. En plus du garage offert, le modèle i205 bénéficie d'une remise de 50 euros supplémentaire, rendant l'ensemble plutôt attractif pour un robot 4x4.
Si votre terrain est plat mais complexe (par exemple avec des arbres, des massifs ou des couloirs étroits), c'est vers la version LiDAR qu'il faut se tourner. La vision 3D permet au robot de se repérer même quand le signal GPS est masqué par le feuillage. Les modèles i208 et i210 LiDAR démarrent à 1 199 €, toujours avec le garage offert.
La meilleure affaire de ce lancement est peut-être le i215 LiDAR. Taillé pour 1 500 m², ce modèle bénéficie d'une double promotion : une baisse de prix directe de 100 € (il passe à 1 299 € au lieu de 1 399 €) avec le garage offert. C'est le meilleur rapport performance du moment.
Segway n'oublie pas non plus l'entrée de gamme existante pour les budgets un peu plus serrés. La série i1 voit son modèle phare, le i105, passer de 799 € à 699 €. À ce tarif, il devient l'un des robots sans fil les moins chers du marché, c'est une bonne solution pour démocratiser ce genre de produit.
Et puis alors si vous êtes plutôt à la recherche du très haut de gamme, une super promotion mérite votre attention sur les précommandes. Le futur modèle i220 LiDAR Pro, dont la sortie est prévue pour le 31 mars, est affiché à 1 599 € au lieu de son prix public de 1 999 €. C'est une belle économie de 400 € pour ceux qui peuvent attendre quelques semaines pour le recevoir.
Pour les terrains plus difficiles, qui nécessitent une fiabilité plus poussée avec une navigation hybride combinant capteur classique, satellite et LiDAR, la série H2 est disponible, avec là aussi le garage offert sur toute la gamme. Niveau prix, ça va de 1 599 € pour le H206 jusqu'à 2 499 € pour le H230.
Enfin, si on regarde du côté des "tracteurs" de la marque, la série X4 (capable de grimper des pentes de 84 %) se fait encore un peu attendre. La vente sera ouverte à partir de 2 499 € le 31 mars prochain.
On est là sur une gamme dense, avec plusieurs séries, qui répondent à la plupart des besoins. À vous de voir le modèle qui répond le plus aux spécificités de votre jardin, à votre budget, et donc aux promotions les plus adaptées à tout ça.
Petit rappel des offres :
Une gamme très large
Le garage offert ?
Beaux prix sur la Série i2
La bonne affaire du i1... et du Pro !
H2 et grands espaces
On en dit quoi ?
Petit rappel des offres :
- Navimow i220 LiDAR Pro : Affiché à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit une réduction massive de 400 € pour ce modèle haut de gamme qui sortira le 31 mars.
- Navimow i215 LiDAR : Passe à 1 299 € au lieu de 1 399 € (soit 100 € de remise) avec en plus le garage offert (d'une valeur d'environ 150 €). C'est le meilleur rapport qualité/prix du lancement.
- Navimow i208 AWD : Proposé à 1 099 € avec le garage offert systématiquement (valeur 150 €).
- Navimow i205 AWD : Le modèle 4x4 pour les pentes est à 899 € mais bénéficie d'une remise supplémentaire de 50 € et du garage offert.
- Les autres modèles LiDAR (i208 / i210) : Pas de baisse de prix faciale, mais le garage est offert pour tout achat, ce qui représente tout de même un cadeau utile d'une valeur de 150 €.
- Série H2 (Grands terrains) : Comme pour la série i2, toute la gamme H2 (de 1 599 € à 2 499 €) bénéficiera du garage offert systématiquement dès qu'elle sera dispo.