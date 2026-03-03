Grosses promos sur les caméras eufy : sécurisez votre logement sans abonnement dès 30€ !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Plusieurs promotions permettent aujourd'hui de s'offrir les caméras de sécurité compatibles HomeKit et HomeKIt Secure Video à un très bon tarif.
Conçues par la division domotique d'Anker, ces eufyCam 2C Pro que nous utilisons quotidiennement depuis leur sortie à la rédaction proposent des enregistrements 2K (contre 1080p pour les modèles 2C non Pro), le stockage gratuit en local sur les 16 Go intégrés à la base, une autonomie annoncée de 180 jours (un peu moins en usage quotidien avec de nombreux déclenchement, mais tout de même confortable), la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google, la vision nocturne en couleur, la détection de personnes, et la compatibilité avec HomeKit et HomeKit Secure Video. Attention toutefois, les vidéos accessibles depuis HomeKit seront en 1080p, et il faudra passer par l'application dédiée d'Eufy pour profiter de la meilleure qualité.
Un des gros avantages vient de la portée en sans fil offerte par la base comprise dans le pack (les caméras dans le jardin sont tout à fait envisageables, tout comme une sonnette connectée au portail qui ne captait absolument pas le réseau chez les concurrents) qui fera également office de sirène, de stockage local, et de carillon si vous décidez d'ajouter la sonnette connectée de la marque. Il sera d'ailleurs également possible d'utiliser les Echo d'Amazon comme autant de carillons.
Pour rappel, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+, Apple a levé la limite de 5 caméras maximum pour HomeKit Secure Video (illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.
La sécurité, sans abonnement
Compatibles HomeKit et HomeKit Secure Video
