Netatmo renouvelle son thermostat et sa caméra extérieure avec la gamme Original

On en dit quoi ?



C'est un renouvellement qui était très attendu pour Netatmo, dont certains produits commençaient à dater et à poser pas mal de problèmes en terme de suivi ou de fiabilité. La bascule vers Matter est une super nouvelle pour l'interopérabilité, même si hélas les propriétaires d'anciennes versions devront repartir à zéro. Le prix du thermostat à 140 euros le rend aussi plus accessible qu'avant, et vous signale aussi une offre de reprise à 40 euros pour les anciens modèles, pour ceux qui voudront upgrader.



Pour la caméra, la double antenne Wi-Fi va enfin régler les problèmes de connexion qui handicapait beaucoup d'utilisateurs. On a hâte de tester tout ça en tous cas. D'ici là on a aussi demandé à l'ami Gonzage, qui aussi un bon spécialiste en domotique et qu'on a eu le plaisir de croiser sur l'évènement, notre échange est juste en dessous.