Netatmo renouvelle son thermostat et sa caméra extérieure avec la gamme Original
Par Vincent Lautier - Publié le
Nous avons pu assister ce matin au lancement de deux nouveaux produits Netatmo pour 2026 : le Thermostat Original à 140 euros, qui est disponible dès maintenant, et la Caméra Extérieure Original à 250 euros qui est elle prévue pour cet été. La marque française cherche à moderniser ses classiques et les fait évoluer vers le standard Matter.
Un thermostat revu de A à Z
Le Thermostat Original est clairement une vraie rupture avec les anciens modèles Netatmo. Le design est toujours assez minimaliste, avec un écran LED tactile qui s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. La marque annonce jusqu'à deux ans d'autonomie, ce qui devrait vous permettre de voir venir.
Le vrai changement est à l'intérieur, car cette nouvelle version fonctionne avec Matter et Zigbee, ce qui le rend de fait compatible avec Apple Home, Google Home ou Alexa. Il est fourni avec un « Thermo Hub », une petite passerelle dont le rôle est de centraliser la gestion du chauffage, et qui permet de piloter plusieurs zones. Netatmo met en avant ses 65 % de plastiques recyclés pour sa fabrication, et une R&D basée en France. La production est assurée par les usines Bticino en Italie.
Plus de fonctions pour le chauffage
Ce nouveau thermostat propose deux boutons personnalisables directement sur l'écran, pour par exemple déclencher un scénario de départ du logement qui coupe le chauffage et ferme les volets en un clic. La marque introduit aussi la fonction Eco-Assist qui utilise la géolocalisation pour vous alerter quand vous quittez le domicile sans avoir baissé le chauffage. Le choix ici est de ne pas baisser le chauffage automatiquement, au cas où d'autres personnes seraient dans le logement au moment où vous en sortez.
Le système est aussi pensé pour apprendre de l'inertie thermique de votre logement, avec une analyse avancée pendant les deux premières semaines d'utilisation. Il ajustera ensuite le niveau de chauffe en fonction de la météo. Netatmo promet jusqu'à 250 euros d'économies par an, mais ça reste bien sûr difficile à quantifier selon votre logement. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, la tête thermostatique Original arrivera elle en septembre à 60 euros. Une précision importante quand même : tout a été repensé techniquement, et hélas les anciens robinets thermostatiques Netatmo ne sont pas compatibles avec le nouveau système.
Une caméra extérieure avec un bien meilleur Wi-Fi
Netatmo nous a aussi présente sa nouvelle Caméra Extérieure Original. Elle conserve son design habituel, avec un projecteur LED intégré et une sirène de 105 dB, mais les évolutions à l'intérieur sont nombreuses. Le capteur passe à une résolution de 2K HDR, avec un angle de 130 degrés et un zoom numérique 16X. Le système permet aussi de définir plusieurs zones de détection dans le champs de la camera, jusqu'à quatre maximum, là où la plupart des marques se limitent à une seule zone.
Autre point très bienvenue, Netatmo a revu la connectivité avec du Wi-Fi double bande et deux antennes MIMO pour éviter autant que possible les coupures du flux vidéo, ce qui est un problème récurrent sur les caméras extérieures. On n'oublie bien sûr pas l'intelligence artificielle embarquée, qui doit permettre de distinguer les personnes, les véhicules et les animaux. Tout est stocké en local sur une carte microSD de qualité « industrielle ». Pas de cloud obligatoire donc, et ça change un peu des tendances du moment, mais il faut dire que la caméra a un quand même un prix assez élevé, on le rappelle, de 250 euros.
On en dit quoi ?
C'est un renouvellement qui était très attendu pour Netatmo, dont certains produits commençaient à dater et à poser pas mal de problèmes en terme de suivi ou de fiabilité. La bascule vers Matter est une super nouvelle pour l'interopérabilité, même si hélas les propriétaires d'anciennes versions devront repartir à zéro. Le prix du thermostat à 140 euros le rend aussi plus accessible qu'avant, et vous signale aussi une offre de reprise à 40 euros pour les anciens modèles, pour ceux qui voudront upgrader.
Pour la caméra, la double antenne Wi-Fi va enfin régler les problèmes de connexion qui handicapait beaucoup d'utilisateurs. On a hâte de tester tout ça en tous cas. D'ici là on a aussi demandé à l'ami Gonzage, qui aussi un bon spécialiste en domotique et qu'on a eu le plaisir de croiser sur l'évènement, notre échange est juste en dessous.