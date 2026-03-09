Nuki lance le Smart Module, une serrure connectée invisible pour les portes neuves
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Le spécialiste autrichien des serrures connectées Nuki poursuit son expansion avec une nouvelle solution dédiée à la construction neuve. L’entreprise a annoncé le lancement du Nuki Smart Module, un dispositif directement intégré dans la porte et conçu pour rendre l’accès sans clé totalement invisible et permanent.
Une serrure connectée intégrée directement dans la porte
Développé en partenariat avec Rehau Window Solutions, ce module marque une évolution importante pour la marque, qui s’était jusqu’ici surtout imposée sur le marché de la rénovation avec ses serrures adaptables aux portes existantes. Contrairement aux solutions traditionnelles qui viennent se fixer sur une serrure existante, le Smart Module est ainsi entièrement intégré dans la porte. Aucun élément n’est visible depuis l'extérieur et le design de la porte reste inchangé.
Le module transforme une serrure électromécanique en système d’accès intelligent, tout en conservant les fonctionnalités déjà proposées par l’écosystème Nuki : ouverture automatique, gestion numérique des clés, accès à distance et contrôle via smartphone ou accessoires dédiés. L’objectif est de proposer une solution plus discrète et plus durable, spécialement pensée pour les bâtiments neufs.
Une alimentation permanente et un écosystème connecté
L’un des principaux avantages du Smart Module est son alimentation électrique continue, ce qui évite les changements de piles ou les recharges régulières, souvent nécessaires sur les serrures connectées traditionnelles.
Le module est également compatible avec le standard Matter, ce qui permet son intégration dans les principaux écosystèmes domotiques : Apple, Google, Amazon, et Samsung SmartThings. Des accessoires optionnels peuvent également être ajoutés, comme un Keypad permettant l’accès par code, empreinte digitale ou NFC.
Une évolution logique pour Nuki
Fondée à Graz en Autriche, Nuki s’est progressivement imposée comme le leader européen des solutions d’accès intelligent adaptables. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 600 000 serrures installées dans le monde et plus d’un million d’utilisateurs, avec plus de deux milliards de verrouillages effectués chaque année via ses produits.
Pour Martin Pansy, cofondateur et CEO de Nuki, ce nouveau module représente une étape logique dans l’évolution de la marque :
Le Smart Module constitue la suite logique de notre expérience sur le segment de la construction neuve. Nous proposons une solution pérenne qui positionne les systèmes d’accès intelligents comme le nouveau standard dans la construction neuve.
Disponibilité fin 2026
Le Nuki Smart Module sera disponible au quatrième trimestre 2026. Il sera proposé directement par plusieurs fabricants européens de portes, mais aussi comme produit autonome via les partenaires certifiés Nuki Pro et la boutique en ligne de la marque. Un premier aperçu public du produit sera présenté du 24 au 27 mars au salon Fensterbau Frontale à Nuremberg, un événement majeur consacré aux fenêtres, portes et façades.