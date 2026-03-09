Nuki lance le Smart Module, une serrure connectée invisible pour les portes neuves

Une serrure connectée intégrée directement dans la porte

Une alimentation permanente et un écosystème connecté

Une évolution logique pour Nuki

Le Smart Module constitue la suite logique de notre expérience sur le segment de la construction neuve. Nous proposons une solution pérenne qui positionne les systèmes d’accès intelligents comme le nouveau standard dans la construction neuve

Disponibilité fin 2026



Le Nuki Smart Module sera disponible au quatrième trimestre 2026. Il sera proposé directement par plusieurs fabricants européens de portes, mais aussi comme produit autonome via les partenaires certifiés Nuki Pro et la boutique en ligne de la marque. Un premier aperçu public du produit sera présenté du 24 au 27 mars au salon Fensterbau Frontale à Nuremberg, un événement majeur consacré aux fenêtres, portes et façades.

Développé en partenariat avec Rehau Window Solutions,, qui s’était jusqu’ici surtout imposée sur le marché de la rénovation avec ses serrures adaptables aux portes existantes. Contrairement aux solutions traditionnelles qui viennent se fixer sur une serrure existante,. Aucun élément n’est visible depuis l'extérieur et le design de la porte reste inchangé.tout en conservant les fonctionnalités déjà proposées par l’écosystème Nuki : ouverture automatique, gestion numérique des clés, accès à distance et contrôle via smartphone ou accessoires dédiés. L’objectif est de, spécialement pensée pour les bâtiments neufs.L’un des principaux avantages du Smart Module est son, ce qui évite les changements de piles ou les recharges régulières, souvent nécessaires sur les serrures connectées traditionnelles.Le module est également, ce qui permet son intégration dans les principaux écosystèmes domotiques : Apple, Google, Amazon, et Samsung SmartThings. Despeuvent également être ajoutés, comme un Keypad permettant l’accès par code, empreinte digitale ou NFC.Fondée à Graz en Autriche, Nuki s’est progressivement imposée comme le leader européen des solutions d’accès intelligent adaptables. L’entreprise revendique aujourd’hui, avec plus de deux milliards de verrouillages effectués chaque année via ses produits.Pour Martin Pansy, cofondateur et CEO de Nuki, ce nouveau module représente une étape logique dans l’évolution de la marque :