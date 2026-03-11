La serrure connectée Aqara compatible HomeKit en promo à -41% pour les Ventes Flash de Printemps !

Aqara Smart Lock U200

Matter et HomeKey

Le constructeur chinois entend fournir des produits de domotique pour le grand public efficaces tout en maintenant des tarifs accessibles. Aqara poursuit donc sur cette voie en proposantun modèle attendu de pied ferme par les amateurs de ce type de périphériques (dont votre serviteur), notamment ceux qui ont opté pour l'écosystème Apple, puisque cette dernière coche de nombreuses cases.En effet, cette serrure affichepermettant de l'intégrer au sein des la plupart des écosystèmes, dont ceux d'Apple (Maison), Amazon (Alexa), Google et Samsung (SmartThings).Ce modèle est en sus(HomeKey). Il devient alors possible de déverrouiller la serrure en approchant simplement un iPhone ou une Apple Watch (certaines serrures, comme les Nuki, prennent en charge la géolocalisation, ce qui permet de ne même pas avoir à sortir votre iPhone de votre poche). Notons que cette fonctionnalité nécessite d'avoir un concentrateur HomeKit au sein du domicile, comme un HomePod ou une Apple TV.La serrure motorisée s'accompagne d, le tout permettant de donner accès à votre domicile sans avoir à confier des clés, et de limiter cet accès dans le temps ou à certains jours/horaires. Ces options pourront s'avérer fort pratiques pour ceux qui ne veulent pas confier de clés aux enfants, ou aux personnes qui doivent avoir accès ponctuellement au domicile.La serrure est certifiée IPX5 et s'alimente via des batteries rechargeables offrant selon le constructeurou en filaire en 12/24V (le pavé numérique nécessite des piles AAA et pourra également être alimenté en filaire).