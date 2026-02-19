Amazon Ring : un email interne confirme des projets de surveillance humaine
Par Laurence - Publié le
D’une aide pour chiens perdus à une dérive dystopique
L’annonce, faite la semaine dernière, visait à élargir le déploiement de Search Party, une fonction permettant aux utilisateurs de Ring de signaler et localiser des animaux égarés à partir des images captées par les sonnettes voisines. Amazon semblait miser sur une réaction positive. Mais dans le contexte actuel de défiance envers les technologies de surveillance, l’initiative a été largement dénoncée comme dystopique.
La polémique a pris de l’ampleur avec l’arrivée récente de capacités de reconnaissance faciale sur les produits Ring. Pour de nombreux observateurs, le passage de la détection d’animaux à l’identification de personnes ne relevait que d’un pas technique et politique. Face au tollé, Amazon a même renoncé à un projet de partenariat avec les forces de l’ordre via Flock Safety.
L'email de la discorde
Jusqu’ici, l’idée d’un usage humain restait une extrapolation. Mais le média 404 Media a obtenu un email interne de Jamie Siminoff, fondateur de Ring, qui lève toute ambiguïté. Dans ce message, Siminoff explique que Search Party, lancé
d’abord pour retrouver des chiens, constitue selon lui une brique fondamentale pour atteindre l’objectif de
réduire le crime à zéro dans les quartiers.
L’entreprise a confirmé à The Verge l’authenticité de cet email, validant ainsi les soupçons d’une feuille de route bien plus large que ce qui avait été communiqué publiquement.
Une communication de crise en cours
Selon The New York Times, Jamie Siminoff se serait depuis lancé dans une véritable tournée d’excuses afin de limiter les dégâts en termes d’image. Preuve que la révélation de ces intentions internes a profondément fragilisé la stratégie de communication d’Amazon autour de Ring.
Qu'en penser ?
Cette affaire relance une fois de plus le débat sur les frontières entre sécurité, innovation et surveillance de masse. Ce qui était présenté comme un service communautaire bienveillant apparaît désormais comme une étape assumée vers un contrôle accru de l’espace public… par des acteurs privés.