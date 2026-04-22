Les nouveaux robots de piscine Beatbot Sora 70, 30 et 10 en promo : profitez du meilleur prix !

Beatbot Sora 70

Beatbot Sora 30

Beatbot Sora 10

Présenté au CES 2026 où il a décroché cinq prix,Et pour cause : contrairement à la grande majorité des robots qui se contentent du fond et des parois, celui-ci s'attaque également à la surface de l'eau grâce à la technologie JetPulse, deux jets convergents qui aspirent activement les débris flottants. Résultat : plus besoin de dégainer l'épuisette. Il couvre également les zones peu profondes à partir de 20 cm et s'appuie sur le système SonicSense pour naviguer intelligemment et éviter obstacles et marches.Sa batterie de 10 000 mAh assureson panier de 6 litres limite les interruptions de cycle, et il se gare tout seul en surface quand il a terminé. Le Sora 70 a été lancé à 1 499 €, ce qui reste un investissement conséquent, mais cette promotion permet d'en profiter à un meilleur tarif.Le Beatbot Sora 30. Ce qu'il abandonne par rapport au Sora 70 ? Le nettoyage de la surface de l'eau et le mode télécommande.Pour la majorité des propriétaires de piscine,(notamment si votre skimmer fait bien le job, où si votre piscine n'est pas dans un environnement compliqué avec beaucoup de dépôts à la surface). On notera également un panier légèrement moins généreux (5,2 L contre 6 L), mais rien de rédhibitoire.Le Sora 10 est positionné comme. Le Sora 10 couvre le fond, les parois, la ligne d'eau et les zones peu profondes (à partir de 30 cm cette fois). Sa batterie de 7 800 mAh lui permet de couvrir jusqu'à 240 m² par charge, soit environ 4 heures d'autonomie. Il embarque également le SonicSense et un panier de 5 litres. Un bon rapport qualité/prix pour débuter avec un robot piscine sans fil digne de ce nom.En résumé, Beatbot a intelligemment structuré sa gamme Sora pour répondre à tous les profils. Les promotions disponibles aujourd'hui permettent de plus. De quoi oublier la corvée de nettoyage et profiter sereinement du confort d'un robot piscine sans-fil.