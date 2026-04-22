Les nouveaux robots de piscine Beatbot Sora 70, 30 et 10 en promo : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous possédez une piscine, vous savez à quel point l'entretien peut rapidement ressembler à un second boulot dès que le printemps pointe le bout de son nez. Beatbot, spécialiste des robots nettoyeurs de bassins, frappe fort cette année avec une gamme Sora déclinée en trois modèles couvrant tous les budgets, profitant de plus actuellement de promotions.
Présenté au CES 2026 où il a décroché cinq prix, le Sora 70 est clairement le modèle dont Beatbot est le plus fier. Et pour cause : contrairement à la grande majorité des robots qui se contentent du fond et des parois, celui-ci s'attaque également à la surface de l'eau grâce à la technologie JetPulse, deux jets convergents qui aspirent activement les débris flottants. Résultat : plus besoin de dégainer l'épuisette. Il couvre également les zones peu profondes à partir de 20 cm et s'appuie sur le système SonicSense pour naviguer intelligemment et éviter obstacles et marches.
Sa batterie de 10 000 mAh assure jusqu'à 5 heures d'autonomie sur le fond, son panier de 6 litres limite les interruptions de cycle, et il se gare tout seul en surface quand il a terminé. Le Sora 70 a été lancé à 1 499 €, ce qui reste un investissement conséquent, mais cette promotion permet d'en profiter à un meilleur tarif.
Le Beatbot Sora 30 reprend l'essentiel de la fiche technique de son grand frère : même puissance d'aspiration de 25 700 L/h, même batterie de 10 000 mAh, même couverture fond/parois/ligne d'eau et zones peu profondes. Ce qu'il abandonne par rapport au Sora 70 ? Le nettoyage de la surface de l'eau et le mode télécommande.
Pour la majorité des propriétaires de piscine, ces concessions resteront parfaitement acceptables (notamment si votre skimmer fait bien le job, où si votre piscine n'est pas dans un environnement compliqué avec beaucoup de dépôts à la surface). On notera également un panier légèrement moins généreux (5,2 L contre 6 L), mais rien de rédhibitoire.
Le Sora 10 est positionné comme l'entrée de gamme accessible, parfois parfaitement suffisante en fonction de vos besoins. Le Sora 10 couvre le fond, les parois, la ligne d'eau et les zones peu profondes (à partir de 30 cm cette fois). Sa batterie de 7 800 mAh lui permet de couvrir jusqu'à 240 m² par charge, soit environ 4 heures d'autonomie. Il embarque également le SonicSense et un panier de 5 litres. Un bon rapport qualité/prix pour débuter avec un robot piscine sans fil digne de ce nom.
En résumé, Beatbot a intelligemment structuré sa gamme Sora pour répondre à tous les profils. Les promotions disponibles aujourd'hui permettent de plus de profiter d'un meilleur rapport qualité/prix. De quoi oublier la corvée de nettoyage et profiter sereinement du confort d'un robot piscine sans-fil.
Beatbot Sora 70
Présenté au CES 2026 où il a décroché cinq prix, le Sora 70 est clairement le modèle dont Beatbot est le plus fier. Et pour cause : contrairement à la grande majorité des robots qui se contentent du fond et des parois, celui-ci s'attaque également à la surface de l'eau grâce à la technologie JetPulse, deux jets convergents qui aspirent activement les débris flottants. Résultat : plus besoin de dégainer l'épuisette. Il couvre également les zones peu profondes à partir de 20 cm et s'appuie sur le système SonicSense pour naviguer intelligemment et éviter obstacles et marches.
Sa batterie de 10 000 mAh assure jusqu'à 5 heures d'autonomie sur le fond, son panier de 6 litres limite les interruptions de cycle, et il se gare tout seul en surface quand il a terminé. Le Sora 70 a été lancé à 1 499 €, ce qui reste un investissement conséquent, mais cette promotion permet d'en profiter à un meilleur tarif.
Beatbot Sora 30
Le Beatbot Sora 30 reprend l'essentiel de la fiche technique de son grand frère : même puissance d'aspiration de 25 700 L/h, même batterie de 10 000 mAh, même couverture fond/parois/ligne d'eau et zones peu profondes. Ce qu'il abandonne par rapport au Sora 70 ? Le nettoyage de la surface de l'eau et le mode télécommande.
Pour la majorité des propriétaires de piscine, ces concessions resteront parfaitement acceptables (notamment si votre skimmer fait bien le job, où si votre piscine n'est pas dans un environnement compliqué avec beaucoup de dépôts à la surface). On notera également un panier légèrement moins généreux (5,2 L contre 6 L), mais rien de rédhibitoire.
Beatbot Sora 10
Le Sora 10 est positionné comme l'entrée de gamme accessible, parfois parfaitement suffisante en fonction de vos besoins. Le Sora 10 couvre le fond, les parois, la ligne d'eau et les zones peu profondes (à partir de 30 cm cette fois). Sa batterie de 7 800 mAh lui permet de couvrir jusqu'à 240 m² par charge, soit environ 4 heures d'autonomie. Il embarque également le SonicSense et un panier de 5 litres. Un bon rapport qualité/prix pour débuter avec un robot piscine sans fil digne de ce nom.
En résumé, Beatbot a intelligemment structuré sa gamme Sora pour répondre à tous les profils. Les promotions disponibles aujourd'hui permettent de plus de profiter d'un meilleur rapport qualité/prix. De quoi oublier la corvée de nettoyage et profiter sereinement du confort d'un robot piscine sans-fil.