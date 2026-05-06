Philips Hue lance Sports Live pour faire clignoter votre salon à chaque but de la Coupe du Monde
Par Vincent Lautier - Publié le
Signify, la maison-mère de Philips Hue, dévoile Sports Live, un logiciel qui synchronise vos ampoules connectées avec les matchs de foot en direct. Buts, cartons jaunes ou rouges, mises en pause : tout peut déclencher des effets lumineux dans votre salon. Le déploiement démarre dans les jours qui viennent, juste avant la Coupe du Monde 2026.
Sports Live n'est pas un nouveau produit hardware, mais un logiciel intégré aux applications Philips Hue et WiZ. Le principe est simple : Signify a branché ses systèmes d'éclairage connecté sur une API de données sportives en direct, qui rapporte les événements clés d'un match. Quand l'API reçoit un but, un carton jaune ou rouge, l'application déclenche un effet lumineux dans le salon. Pour gérer le décalage de diffusion (les flux TNT, satellite et IPTV n'arrivent pas tous au même moment), Signify a prévu un réglage de timing pour que les flashs collent à ce qui se passe à l'écran.
Pendant les phases plus calmes, l'éclairage s'adapte aussi. Il affiche par défaut la couleur de votre équipe favorite, ou celle de l'équipe en tête, et bascule sur un blanc chaud en cas d'égalité. Si vous mettez le match sur pause, les effets se mettent aussi en pause, et la reprise resynchronise tout à la reprise. La promesse, c'est de prolonger l'ambiance du stade jusqu'au canapé, sans avoir à brancher quoi que ce soit. Bonne nouvelle, Sports Live se connecte aussi avec Hue Sync et WiZ sync with TV, donc on peut avoir en même temps la sync écran et sync data sportive.
Pour les utilisateurs Philips Hue, il faut le Hue Bridge habituel pour connecter les ampoules compatibles, et l'app gère le reste. L'expérience peut couvrir une seule pièce ou plusieurs zones, selon ce que vous avez comme lumières chez vous. Côté WiZ et Philips Smart Lighting, la connexion passe en Wi-Fi pur, sans Bridge, avec un nombre illimité de luminaires pris en charge. La configuration se fait en quelques minutes : choix de l'équipe favorite, attribution des couleurs aux ampoules, et c'est parti.
Sur le papier, c'est franchement rigolo. Plutôt que de sortir un nouvel accessoire HDMI à brancher derrière la TV, Signify exploite ce que les utilisateurs ont déjà chez eux : toutes leurs ampoules connectées.
La fonctionnalité serait hélas cantonnée à la durée du tournoi (donc grosso modo jusqu'à fin juillet 2026). Le clignotement rapide peut aussi poser problème aux personnes photosensibles, comme le rappelle Signify. Mais bon, pour les fans qui veulent transformer leur salon (ou leurs bars) en tribune virtuelle pendant un mois et demi, la fonctionnalité a du sens !
Une API qui pioche dans les données du match
Sports Live n'est pas un nouveau produit hardware, mais un logiciel intégré aux applications Philips Hue et WiZ. Le principe est simple : Signify a branché ses systèmes d'éclairage connecté sur une API de données sportives en direct, qui rapporte les événements clés d'un match. Quand l'API reçoit un but, un carton jaune ou rouge, l'application déclenche un effet lumineux dans le salon. Pour gérer le décalage de diffusion (les flux TNT, satellite et IPTV n'arrivent pas tous au même moment), Signify a prévu un réglage de timing pour que les flashs collent à ce qui se passe à l'écran.
Comment ça marche dans votre salon
Pendant les phases plus calmes, l'éclairage s'adapte aussi. Il affiche par défaut la couleur de votre équipe favorite, ou celle de l'équipe en tête, et bascule sur un blanc chaud en cas d'égalité. Si vous mettez le match sur pause, les effets se mettent aussi en pause, et la reprise resynchronise tout à la reprise. La promesse, c'est de prolonger l'ambiance du stade jusqu'au canapé, sans avoir à brancher quoi que ce soit. Bonne nouvelle, Sports Live se connecte aussi avec Hue Sync et WiZ sync with TV, donc on peut avoir en même temps la sync écran et sync data sportive.
Hue avec Bridge, WiZ sans Bridge
Pour les utilisateurs Philips Hue, il faut le Hue Bridge habituel pour connecter les ampoules compatibles, et l'app gère le reste. L'expérience peut couvrir une seule pièce ou plusieurs zones, selon ce que vous avez comme lumières chez vous. Côté WiZ et Philips Smart Lighting, la connexion passe en Wi-Fi pur, sans Bridge, avec un nombre illimité de luminaires pris en charge. La configuration se fait en quelques minutes : choix de l'équipe favorite, attribution des couleurs aux ampoules, et c'est parti.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est franchement rigolo. Plutôt que de sortir un nouvel accessoire HDMI à brancher derrière la TV, Signify exploite ce que les utilisateurs ont déjà chez eux : toutes leurs ampoules connectées.
La fonctionnalité serait hélas cantonnée à la durée du tournoi (donc grosso modo jusqu'à fin juillet 2026). Le clignotement rapide peut aussi poser problème aux personnes photosensibles, comme le rappelle Signify. Mais bon, pour les fans qui veulent transformer leur salon (ou leurs bars) en tribune virtuelle pendant un mois et demi, la fonctionnalité a du sens !