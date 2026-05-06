Philips Hue lance Sports Live pour faire clignoter votre salon à chaque but de la Coupe du Monde

On en dit quoi ?



Sur le papier, c'est franchement rigolo. Plutôt que de sortir un nouvel accessoire HDMI à brancher derrière la TV, Signify exploite ce que les utilisateurs ont déjà chez eux : toutes leurs ampoules connectées.



La fonctionnalité serait hélas cantonnée à la durée du tournoi (donc grosso modo jusqu'à fin juillet 2026). Le clignotement rapide peut aussi poser problème aux personnes photosensibles, comme le rappelle Signify. Mais bon, pour les fans qui veulent transformer leur salon (ou leurs bars) en tribune virtuelle pendant un mois et demi, la fonctionnalité a du sens !